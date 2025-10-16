Cuenta atrás para el cambio de hora: ¿cuándo es? ¿se atrasa o se adelanta el reloj? El horario de invierno llegará a finales de octubre

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:15

A estas alturas del año, apenas quedan unos pocos rescoldos de lo que fue el verano: algunos rayos de sol, escasa lluvia en la mayor parte de España y días más largos. Pero como cabría esperar, poco a poco estos últimos coletazos estivales ya están desapareciendo. De hecho, el cambio de hora está muy cerca. Será la madrugada del 25 al 26 de octubre cuando pasaremos al horario de invierno y por tanto los días se acortarán.

El último día de octubre podremos dormir una hora más porque a las 3 volverán a ser las dos. Es decir, se atrasarán los relojes y se recuperará el horario perdido el pasado marzo.

¿Cuánto se acortan los días?

El otoño es la época del año en que la longitud del día se acorta más rápidamente. A las latitudes de la Península, el Sol sale por las mañanas más de un minuto después que el día anterior y por la tarde se pone más de un minuto antes. Como consecuencia, al inicio del otoño, el tiempo en que el Sol está por encima del horizonte disminuye casi tres minutos cada día y lo hará hasta el 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno.

El cambio de hora tiene diversos efectos en nuestro día a día (cansancio, irritabilidad, etc.), por lo que es una medida cuestionada desde hace tiempo en diversas instancias. Sin embargo, las instituciones europeas aún no se han pronunciado definitivamente sobre su eliminación, por lo que lo mantendremos, al menos, hasta el año 2026.