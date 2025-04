El cardenal Becciu, condenado por malversación, renuncia a participar en el cónclave para elegir al nuevo Papa

L. G. Martes, 29 de abril 2025, 10:24 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

El cardenal italiano Angelo Becciu, condenado por malversación y despojado de sus privilegios por el papa Francisco, ha renunciado a participar en el cónclave que ... elegirá al nuevo pontífice tras presionar por su admisión. «Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, he decidido obedecer, como siempre lo he hecho, a la voluntad del papa Francisco y no entrar en el cónclave, permaneciendo aún convencido de mi inocencia», ha señalado en el comunicado.

Angelo Becciu, de 76 años, fue en su momento una de las figuras más poderosas del Vaticano, asesor de Francisco e incluso considerado papable. Lo fue hasta que una operación inmobiliaria opaca en Londres lo llevó ante la justicia. Su caída vino en medio de una serie de reformas que impulsó Francisco destinadas a limpiar las notoriamente turbias finanzas del Vaticano. Era entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. El Papa lo hizo renunciar y le quitó sus privilegios en 2020, tres años antes de ser condenado a más cinco años de cárcel por delitos financieros. Noticia relacionada «Se necesita un Papa para este mundo que parece patas arriba» Becciu insistía en que podía participar en el cónclave que arranca el 7 de mayo, a pesar de no estar en la lista oficial de electores. El cardenal Pietro Parolin, por años el secretario de Estado de Francisco, presentó a Becciu dos documentos firmados por el pontífice argentino que confirmaban que no podría asistir. Una primera carta databa de 2023 y la otra del mes pasado, según el diario Domani. Parolin presuntamente presentó los documentos a los cardenales reunidos más temprano para sentar las bases del cónclave.

