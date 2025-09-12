Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»

El rastro de arena para tapar las manchas de aceite que el vehículo derramó sobre la calzada dan una idea del tiempo que necesitó el ... conductor para detener el coche desquiciado. Más de 50 metros de marca sobre la carretera, que dejaban tras de sí una mujer fallecida en el suelo. Y antes del cuerpo, un semáforo recién puesto, porque el que había el miércoles, acabó en mitad de la vía, tras ser arrancado de cuajo por el coche, un Mercedes GLA. Y antes de esa señal de tráfico, sobre la calzada, nada. No había señales de frenada.

La escena del atropello mortal se despliega en orden inverso. El coche detenido decenas de metros más adelante, el semáforo desgajado, y una vida segada en mitad de la acera. El lugar exacto donde la rutina de pasear a un perro se tornó en tragedia.

Carmen, vecina de La Flota, madre de cuatro hijos, cayó fulminada al suelo tras ser embestida poco antes de las tres de la tarde del pasado miércoles por un coche que perdió el control y se subió a la acera, donde ella esperaba para cruzar la carretera. Tenía 52 años.

«Salimos porque oímos un ruido muy fuerte. Al principio pensamos que era un perro atropellado, porque el animal no dejaba de ladrar», recuerda un mecánico del concesionario Mercedes, frente al cual se produjo el siniestro. Pero al salir a la calle se encontraron a la mujer tendida en el suelo y el coche detenido unos metros más adelante.

Los sanitarios del 061 llegaron con rapidez, pero no pudieron hacer nada. «Comprobé si tenía constantes vitales, pero ya estaba rígida. La tapamos con una manta hasta que llegó la ambulancia», añade el trabajador. El conductor, un hombre de unos 60 años, permaneció dentro del vehículo. Dio positivo en alcohol y fue arrestado por la Policía Local en el mismo lugar, sin oponer resistencia. No se acercó en ningún momento al cuerpo de la víctima, según varios testigos y fue trasladado después a la comisaría de La Alberca.

Fue trasladado este jueves a los juzgados para prestar declaración y el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia estableció libertad provisional para el detenido con la obligación de comparecer los días 1 y 15, además de la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Se le investiga por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, con un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, además de un delito de fuga en grado de tentativa. El magistrado ordenó el análisis del teléfono móvil y está a la espera del atestado de reconstrucción del accidente que debe elaborar la Policía Local de Murcia.

Dejó la comida preparada

La mujer había dejado la comida hecha en su casa y había bajado -cuenta 'La Verdad'-, como todos los días, a pasear a su pastor alemán. A menudo cruzaba la carretera de Alicante para caminar por los jardines de Atalayas. Su hija, de 15 años, al ver que tardaba demasiado en regresar, salió a buscarla. Al llegar al cruce del concesionario Mercedes, por donde sabía que su madre pasaba, se topó con la imagen imposible de asumir al ver a su madre en el suelo, rodeada de policías y sanitarios.

«La mujer estaba parada, esperando para pasar, cuando el coche se la llevó por delante. La lanzó varios metros», relata una amiga y vecina del barrio de La Flota. El perro sobrevivió, aunque quedó gravemente herido.

En la curva donde ocurrió el atropello se han producido varios siniestros recientes, tal y como recuerdan comerciantes de la zona. «Aquí la gente va muy deprisa. Salen de la curva a tope. Hace poco un coche se empotró contra nuestra puerta y tiró el buzón de correos», denuncia un trabajador del concesionario Mercedes. Otro vecino recuerda que en el mismo tramo, un conductor ya chocó el año pasado contra una farola tras dar positivo.