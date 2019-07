'Caso Arandina': la acusación popular pide más de 130 años de cárcel para los tres acusados La Asociación Clara Campoamor eleva la petición de pena de la Fiscalía, que solicita 118 años para los futbolistas, procesados por la agresión sexual a una menor EUROPA PRESS Domingo, 28 julio 2019, 18:49

La acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, eleva a 130 años y seis meses de prisión la petición conjunta para los tres acusados del 'caso Arandina', en el que se juzgará a tres exjugadores de La Arandina Club de Fútbol acusados de agredir sexualmente a una menor de 16 años.

En concreto, según el escrito de calificaciones provisionales, solicita un total de 43 años y seis meses de prisión para R. C. H, los mismos que para C. C. S, 'Lucho', y V. R. R, 'Viti', por tres delitos contra la libertad sexual, un delito continuado de agresión sexual y dos de agresión sexual y otros tres como cooperadores de agresión sexual.

En el desglose de penas, la acusación popular pide 20 meses para cada uno de los tres implicados por un delito contra la libertad sexual por haber concertado una cita para tener relaciones sexuales con una menor por redes sociales.

También, según el escrito de calificaciones, piden 15 años para R. C. H. por delito continuado de agresión sexual, y otros 15 para los otros dos exjugadores, aunque a éstos por agresión sexual. Por último, solicita dos penas de 13,5 años, es decir 26 años y diez meses, para cada uno como cooperadores en delitos de agresión sexual.

Además, reclama 52 años de alejamiento de la víctima para los acusados, si bien no exige ningún tipo de indemnización, según refleja el escrito.

Estas penas elevan la petición de la Fiscalía, que el pasado 17 de julio en sus calificaciones pedía penas que suman en total 118 años de cárcel.

La Audiencia provincial de Burgos decretó el día 8 la apertura de juicio oral tras determinar que de las actuaciones practicadas se desprende que los hechos investigados revisten caracteres de delito, por lo que existe base suficiente para su persecución. Con este argumento se procedió a acceder a la petición de apertura del juicio oral formulada contra los procesados.

El tribunal desestimó la petición de sobreseimiento de dos de los tres acusados, que en ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero (Burgos) negaron los hechos y acusaron a la denunciante de mentir. Los tres permanecen en situación de libertad provisional tras abonar fianzas de 6.000 euros.