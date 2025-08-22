El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El grupo donde se compartían las imágenes se abrió hace seis años. Afp

Cierran un grupo de Facebook en Italia donde 32.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas

La Policía abre una investigación después de que más de 1.000 mujeres denuncien la publicación sin su consentimiento de imágenes privadas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:55

'Mia moglie' (Mi mujer) era el nombre del grupo de Facebook en el que las más de 32.000 personas que se habían inscrito ... compartían fotos de sus esposas, novias, amantes, hermanas o amigas. Las imágenes, muchas de ellas de contenido íntimo o sexual, se publicaban sin el consentimiento de las mujeres y animando a los usuarios a que realizaran comentarios obscenos. Tras meses de denuncias, no ha sido hasta que los medios de comunicación se han hecho eco de la existencia de este grupo cuando finalmente Facebook se decidió a cerrar el grupo este miércoles.

