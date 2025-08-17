Emilio Chuvieco es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC). Referente ... internacional en el estudio de los incendios forestales y la teledetección, ha dedicado su carrera a investigar la relación entre territorio, clima y gestión ambiental.

–Algunos de los incendios avanzan a gran velocidad. ¿Son de sexta generación?

–No todos tienen esas características. Se habla de sexta en el sentido de que son muy difíciles de combatir porque tienen mucha energía y vientos muy fuertes. Además, se quema mucha biomasa y son muy complicados de extinguir. Ahora mismo hay bastantes focos activos, de los que algunos sí tienen esas características y otros no.

–¿Cuál es la diferencia entre los de quinta generación, los de sexta y los incendios que habíamos conocido hasta ahora?

–No es un término muy claro en la comunidad científica, pero cuando se habla de sexta, nos referimos a aquellos con unas características que los hace muy difíciles de controlar. Son fuegos que, de repente, pueden cambiar de velocidad o puede aparecer una bola de fuego. Liberan una gran cantidad de energía, lo que provoca que la propia meteorología pase a ser la que crea el fuego. Como los pirocúmulos, nubes de humo generadas por el propio incendio que pueden desplomarse y caer en otra zona.

–¿Qué mensaje debería tener la ciudadanía en su cabeza ante esta oleada?

–Todas las sociedades del mundo tienen riesgos. En unos casos son las inundaciones, en otros los terremotos. Nosotros sufrimos incendios. Ocurrirán con diferente intensidad en función de las condiciones climáticas, pero hay que ser consciente de que cerca de una zona forestal hay riesgo. En los colegios se deberían explicar los riesgos, cómo se comportan los incendios y qué hacer. Cuando llega la emergencia es muy difícil explicar nada y pueden tomarse decisiones que, aunque parezcan las más lógicas, no siempre son las mejores.

–¿Se pueden evitar los fuegos en verano, obviando aquellos derivados de la mano humana?

–Hay muchos de origen natural, de las tormentas secas, por ejemplo. La vegetación está muy seca, las temperaturas son muy altas y cuando hay viento, si hay cualquier fuente de ignición, ya sea natural o humana, se pueden generar grandes fuegos. Aunque muchos tienen la mano humana detrás, intencionados o no, también hay causas naturales.

–¿Es importante mantener la inversión en gestión forestal durante todo el año?

–Está un poco sesgada por el urbanita medio. Hay que dejar algunas zonas de reserva natural integral, otras hay que gestionarlas para que el combustible sea manejable. Habría que invertir más en gestión preventiva. La idea de limpiar el monte hay que matizarla, porque el matorral también es natural. Habría que plantear una gestión integrada reforzando los biocombustibles, recuperando la ganadería extensiva e, incluso, dar un valor económico a los montes con el que mantener economías locales. Fomentar todo esto también forma parte de la gestión de los bosques y ayuda mucho a su conservación.

–¿Cómo ve el rifirrafe político sobre las responsabilidades en el combate contra los fuegos?

–En el mundo de la ciencia nos resulta lamentable. Es llamativa la falta de responsabilidad. Parece que a cualquier situación le sacan partido en lugar de intentar entender lo que está pasando o preguntar al que sabe y asegurarse de que toman las medidas adecuadas en el momento adecuado. Es como si fuera una cuestión de derechas o de izquierdas. Los fuegos, las danas y las tormentas afectan a todo el mundo, de cualquier ideología, y lo razonable sería que llegaran a acuerdos para asegurarse de que los ciudadano sufrieran el menor impacto posible.