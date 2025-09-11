El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Operarios trabajando en la explanada del patio de Primaria del colegio Orba de Alfafar. JL Bort

Sin comedor y patios por terminar en los colegios de barracones de la zona dana

Cuatro centros inician el curso con retraso por la demora de las obras, que siguen sin acabar en zonas exteriores aunque las aulas están ya listas

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:10

La vuelta al cole se completa este jueves en Massanassa, Alfafar y Algemesí con la incorporación de los alumnos de los colegios que no pudieron ... empezar el día 8, como el resto de escolares, por el retraso en las obras de los barracones que ocuparán los próximos años. Será un arranque extraño, a medio gas, sin todos los servicios y equipamientos habituales de una escuela. Y es que los trabajos no están terminados, sobre todo en las zonas exteriores, por lo que se tendrá que compatibilizar la actividad con las obras, previsiblemente sin interferir en el horario lectivo, como informó la pasada semana la Conselleria de Educación.

