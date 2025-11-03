El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una ertzainza quita las esposas a este procesado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial hace ahora un año. D.G.

Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios

Lleva preso desde julio del año pasado tras escapar a Portugal

David González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:38

Comenta

Integra el ecosistema de la prisión de Zaballa desde julio del año pasado, tras ser capturado en Portugal, a donde se había fugado para eludir ... el juicio por violar a su nieta. Ella sólo tenía 8 años cuando la forzó en un garaje comunitario de Vitoria. A finales de diciembre, la Audiencia Provincial de Álava le condenó a 12 años y medio de cárcel por una «agresión sexual a menor de 16 años». También le impuso una responsabilidad civil de 7.000 euros para entregar a su víctima.

