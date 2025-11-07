El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Varios policías locales, en una imagen de archivo Damián Torres

El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia

El suceso se ha producido en la calle Valle de la Ballestera

Ignacio Cabanes

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

Un camión ha atropellado mortalmente a una mujer en la calle Valle de la Ballestera de Valencia, a la altura del número 69. El suceso se ha producido pasadas las 6 de la mañana de este viernes. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo de Policía Judicial de Tráfico. La víctima, que cruzaba correctamente por un paso de peatones, tiene unos 20 años.

La Policía Local, al mostrar el conductor síntomas de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, le ha realizado un test de drogas. Al dar positivo en cocaína y canabbis, los agentes han procedido a su detención por un presunto delito de homicidio imprudente y conducción bajo los efectos de las drogas.

Una ambulancia que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  5. 5 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  6. 6

    «En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero hay que ayudar a las personas»
  7. 7

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes
  8. 8 «El gasto en calefacción no llega a los veinte euros en invierno»
  9. 9 Asturias lucha aún contra cinco incendios y sigue en alerta por fuerte viento
  10. 10

    La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia

El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia