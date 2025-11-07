El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia El suceso se ha producido en la calle Valle de la Ballestera

Un camión ha atropellado mortalmente a una mujer en la calle Valle de la Ballestera de Valencia, a la altura del número 69. El suceso se ha producido pasadas las 6 de la mañana de este viernes. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo de Policía Judicial de Tráfico. La víctima, que cruzaba correctamente por un paso de peatones, tiene unos 20 años.

La Policía Local, al mostrar el conductor síntomas de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, le ha realizado un test de drogas. Al dar positivo en cocaína y canabbis, los agentes han procedido a su detención por un presunto delito de homicidio imprudente y conducción bajo los efectos de las drogas.

Una ambulancia que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia.

