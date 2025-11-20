El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El coche de la Policía Local con daños en la parte trasera poco después del accidente. LP

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia

Dos agentes resultaron heridos en el accidente cuando auxiliaban a los ocupantes de dos vehículos implicados en otro siniestro vial en el puente de la V-31

Javier Martínez

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:34

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrelló contra un coche patrulla de la Policía de Valencia y causó heridas a dos agentes ... que estaban dentro del vehículo. El accidente se registró en el puente de la V-31 en la entrada de la ciudad de Valencia cuando los policías locales prestaban auxilio a los ocupantes de dos coches implicados en otro siniestro vial.

