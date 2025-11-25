Consumo multa con 30 millones y bloquea seis web ilegales de juego 'online' El ministerio sanciona con otros tres millones de euros por infracciones graves a 26 empresas más, entre ellas Codere, 888 Online y Betfair

Alfonso Torices Madrid Martes, 25 de noviembre 2025

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo continúa con su campaña de inspecciones y controles para tratar de terminar con las ilegalidades e infracciones en el sector de las apuestas y los juegos de azar 'online' en España.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy anunció hoy una nueva tanda de multas graves o muy graves a más de una treintena de empresas de juego por internet, entre las que destacan las multas por valor de 30 millones de euros y el bloqueo de la actividad de media docena de operadores internacionales. En conjunto, la Dirección General de Ordenación del Juego ha sancionado en estos procedimientos de inspección a 32 empresas por un valor superior a los 33,5 millones de euros, según fuentes oficiales del ministerio.

De esas 32 infracciones, seis han sido por irregularidades consideradas muy graves cometidas por operadores extranjeros de juego 'online' y apuestas que funcionaban en España sin licencia. Estas irregularidades, castigadas con las sanciones más duras previstas en la ley, han acarreado una multa de cinco de millones de euros a cada operador, así como el bloqueo de sus páginas web. Las seis plataformas que han quedado bloqueadas como consecuencia de las infracciones muy graves son XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge.

Las otras 26 sanciones, que son de carácter grave, se imponen a operadores que, aunque sí tienen la licencia en orden para operar en España, incurren en algún tipo de infracción de las tipificadas como graves en el artículo 40 de la ley de regulación del juego de 2011. Entre los sancionados, que en conjunto tendrán que pagar algo más de tres millones de euros según la información de Consumo, hay conocidas firmas de apuestas 'online' como Codere, 888 o Betfait.

En concreto, 888 Online tendrá que pagar 250.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación y por utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados. Beatya Online también ha sido multada con 300.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación. A Betfair, por su parte, se le ha impuesto una multa de 100.000 euros por no cumplir sus obligaciones en materia de juego responsable y de protección de los jugadores que marca la ley.

Electraworks Ceuta tendrá que pagar 512.000 euros por tres infracciones diferentes tipificadas en el artículo 40 de la ley: permitir el acceso al juego a personas que lo tienen prohibido, utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados e incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y los sistemas de comunicación. Es por este último motivo por el que también se sanciona a Codere, con una multa de 17.500 euros.

500 millones en cuatro años

En lo que va de año, incluida esta última tanda de multas e infracciones, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto 58 sanciones graves y muy graves a empresas de este sector, con una valor total de casi 111 millones de euros.

La última modificación de la Ley de Regulación del Juego estableció que las infracciones graves y muy graves que adquieran firmeza en vía administrativa se publicarán en la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego. Desde entonces, en julio de 2021, se han dado a conocer 212 sanciones que suman multas por un valor conjunto de 496 millones de euros.

Temas

Sanciones

Multa

España

Apuestas