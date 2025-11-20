El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos menores en uno de los combates, a la salida del colegio, en los que adolescentes apuestan dinero. LP

Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia

A uno de los adolescentes se le ha impuesto una medida de ocho meses de libertad vigilada por causarle una brecha en la ceja a otro

Ignacio Cabanes

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

«¡Sin miedo, como machos!», «yo subo a dos euros», «pero no te pares, sigue dándole». Dos menores de edad, de 16 años, son jaleados ... por otros compañeros y alumnos de otro colegio para que sigan pegándose tras haber apostado dinero –pequeñas cantidades de entre dos y diez euros a lo sumo– por el resultado final del combate. Esto es lo que está ocurriendo a la salida de un centro escolar concertado de Valencia, que ha terminado con los dos 'contendientes' en la Fiscalía de Menores de Valencia.

