Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia

«¡Sin miedo, como machos!», «yo subo a dos euros», «pero no te pares, sigue dándole». Dos menores de edad, de 16 años, son jaleados ... por otros compañeros y alumnos de otro colegio para que sigan pegándose tras haber apostado dinero –pequeñas cantidades de entre dos y diez euros a lo sumo– por el resultado final del combate. Esto es lo que está ocurriendo a la salida de un centro escolar concertado de Valencia, que ha terminado con los dos 'contendientes' en la Fiscalía de Menores de Valencia.

La difusión de los vídeos por redes sociales ha permitido destapar esta nueva modalidad de violencia entre menores que incluye apuestas de por medio. Así, lo que inicialmente fue tramitado por la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores como una agresión puntual de un menor a otro, ocurrida a principios de abril de 2025 en las proximidades de un colegio de Valencia, escondía un problema más grave de fondo.

Para atajar esta situación de violencia y apuestas con la integridad física de los menores en juego –uno de los implicados requirió varios puntos de sutura en el hospital–, y tratar de que los enfrentamientos no se reproduzcan, los dos menores implicados en la pelea que se ve en dichas imágenes deberán realizar un curso de reeducación en resolución de conflictos y habilidades sociales, según ha podido confirmar este periódico. Aunque, los incitadores de la pelea, y que supuestamente promueven estas apuestas, por el momento no han recibido medida correctora alguna.

De igual modo, un Juzgado de Menores de Valencia ha acordado una medida de ocho meses de libertad vigilada para el menor que le causó al otro una brecha en la ceja, por la que tuvo que recibir siete puntos de sutura.

Con nociones de boxeo

Antes de que la Fiscalía de Menores tuviera conocimiento de la difusión de estos vídeos, la familia del menor asistido en el hospital presentó una denuncia en una comisaría de Valencia por la agresión, ocurrida el pasado 7 de abril. El otro adolescente que le había agredido, estudiante de un colegio concertado próximo –que este periódico no revela para preservar el anonimato de los menores– relató posteriormente que estaba sufriendo acoso escolar por su origen extranjero y que otros compañeros le habían incitado a pegarse con este chico para poder apostar dinero, ya que se habían enterado que tenía nociones de boxeo. Si quería que lo dejaran en paz tenía que pelear para ellos.

En los vídeos difundidos por redes sociales se ve cómo el menor se preocupa por su oponente pero le instan a seguir

En los vídeos, difundidos por los propios instigadores en redes sociales, se escuchan comentarios que confirman precisamente la versión del menor denunciado por un delito de lesiones. De hecho, cuando el propio adolescente se da cuenta de que su oponente –contra el que no tiene nada– está sangrando se para y se preocupa por su estado. Mientras los presuntos incitadores, que habrían apostado dinero en la pelea, le siguen instando a continuar. «Pero sigue dándole brother». En otro vídeo se escucha a uno de ellos decir que sube a dos euros la apuesta, y a otro más que le da indicaciones de cómo pegarle: «Como te he enseñado».

La mediación

Según ha podido saber Las Provincias, en un primer señalamiento del juicio por la presunta agresión, la vista oral se suspendió al aportarse los citados vídeos como prueba, y se abrieron diligencias contra el otro menor también denunciado. Finalmente, la acusación contra este se ha retirado tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes esta misma semana, por el cual la medida impuesta al menor que causó las lesiones es de solo ocho meses de libertad vigilada y no deberá indemnizar al otro adolescente con los 860 euros que reclamaba por la lesión en la ceja. Todo ello previa mediación en la que los dos adolescentes se han pedido disculpas el uno al otro. Además, se han comprometido a realizar ambos un curso de educación en resolución de conflictos y habilidades sociales.

No obstante, el resto de la decena de jóvenes que presenciaban y apostaban pequeñas cantidades de dinero en estas peleas no constan identificados, aunque alguno de ellos sí figuraba como testigo en la causa inicial enjuiciada ahora.