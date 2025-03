Coronavirus | El Gobierno ya estudia cerrar colegios y prohibir concentraciones al duplicarse el ritmo de contagios

melchor sáiz-pardo Martes, 3 de marzo 2020, 02:47 Comenta Compartir

El coronavirus ya se extiende por la práctica totalidad de España y el Gobierno, por primera vez, reconoce que contempla la posibilidad de ordenar «restricciones» relacionadas «con agrupamientos de personas» en algunas zonas. O sea, prohibir concentraciones multitudinarias , decretar el «cierre de colegios» o recomendar el teletrabajo, al menos en los dos lugares donde se desconoce el origen de las infecciones y que se han convertido en la pesadilla de las autoridades: Torrejón de Ardoz, en Madrid, y Vitoria.

Una semana después de que estallara la crisis sanitaria por el Covid-19, solo tres comunidades (Galicia, Aragón, Murcia, además de las ciudades autónomas) se libran por el momento de una epidemia que se eleva a 126 casos (dos de ellos ya curados) tras los 43 nuevos positivos de ayer en Madrid, Navarra, Cantabria, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y el primer positivo de La Rioja.

«Hay que intentar tener la cabeza fría porque es verdad que la situación es preocupante», confesó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La distribución geográfica de la epidemia es: 29 casos en Madrid, 17 en Cataluña, quince positivos en la Comunidad de Valencia, doce en Andalucía, diez en Cantabria, nueve en Euskadi, ocho en Castilla y León, ocho en Canarias, seis en Extremadura, tres en Castilla-La Mancha, dos en Baleares, dos en Navarra, uno en Asturias y uno en La Rioja. Dos pacientes en Canarias y Baleares ya fueron dados de alta.

Sanidad, que hasta el domingo se mostró moderadamente satisfecha por el trabajo hecho, declara abiertamente ahora su inquietud porque la contención de la epidemia ya no es tanta. El ritmo infectivo, que parecía a finales de la semana pasada estabilizado en la veintena de nuevos positivos diarios, ha aumentado considerablemente en las últimas horas, doblando la velocidad de contagios, con los referidos 43 positivos solo este lunes.

Según explicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, la buena noticia es que no estaría habiendo una gran «propagación comunitaria» (o sea contagiados en focos ya conocidos), el escenario más negativo en la lucha contra cualquier infección.

Por ello, insistió el máximo responsable de la lucha contra el Covid-19, España va a mantenerse en el escenario 1 («contención»), al menos a nivel general. Simón recordó que aumentar la alerta a «mitigación» de manera generalizada comportaría un «impacto socioeconómico muy importante», ya que, sobre todo, supone la prohibición de eventos multitudinarios.

«Mitigación» por zonas

El responsable de Emergencias reconoció, no obstante, por primera vez esa posibilidad de declarar la fase de «mitigación» en zonas concretas, como podría ser Madrid o el País Vasco. No obstante, en la reunión de ayer tarde no se acordó, por el momento, cambio en los protocolos.

También por primera vez, dejó la puerta a abierta que el Gobierno pueda decretar nuevas medidas para limitar algún tipo de actos fuera de esos dos lugares, como los besamanos de Semana Santa.

Simón, en esa defensa de mantener los actuales protocolos sin medidas adicionales generalizadas, insistió ayer en que solo hay once personas de las que se desconoce el origen de su contagio. Todas ellas proceden de dos escenarios: el foco de Torrejón de Ardoz, el más preocupante ahora para Sanidad, y el del hospital Txagorritxu, en Vitoria, donde una médico fue la 'paciente cero' sin que se sepa cómo se infectó.

En Madrid, al menos 22 de los 29 positivos han sido por contagio comunitario o local. En Torrejón se sigue investigando a un grupo de una iglesia evangélica. Se sospecha que personas que confiesan este credo podrían haberse contagiado en otras provincias y países o ser el origen del foco que tanto desasosiego causa en el Sanidad. De hecho, ya hay tres fieles de otra iglesias, en Leganés, también enMadrid, infectados.