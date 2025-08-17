Cromos para que «más gente se sume a la fiesta» La joven granadina Carlota Fernández viaja por ferias taurinas como la de Begoña para conseguir las firmas de sus toreros favoritos

I. Barea Domingo, 17 de agosto 2025, 23:19

Carlota Fernández viaja desde Granada y en la maleta lleva ilusión, afición taurina y un álbum de cromos, al más puro estilo futbolístico, con los rostros de los toreros que se imponen en los carteles del momento. Su última parada ha sido El Bibio, en Gijón, donde además de completar páginas buscaba también algo más valioso: las firmas de sus ídolos.

Comenzó a coleccionar hace solo unos meses, tras completar el álbum sobre la Semana Santa que puso a la venta la tienda granadina Pepe Pinreles. Cuando, a los pocos meses, salió al mercado el álbum taurino, no dudó en ponerse manos a la obra. «El mundo del toro está atrayendo a mucha gente joven, y cosas así están haciendo que aumente aún más», asegura. «Creo que este álbum está haciendo que mucha gente se sume a la fiesta y que quiera compartir esta tradición».

Pero no solo de gente joven se trata, pues, bien por nostalgia de los viejos tiempos, bien por el deseo de revivir la tauromaquia desde otra mirada, «muchas veces que he estado quedando con gente, es gente mayor, abuelos que van con los niños», cuenta. «Es algo que une a todas las edades, nos une a todos». Hoy, los intercambios se organizan por WhatsApp, aunque recuerdan a aquellos encuentros improvisados en plazas, parques y recreos escolares. Los más cotizados, claro, los de los toreros del momento, como Morante y Roca Rey, más escurridizos «porque yo creo que la gente, además de completar la página de esas figuras, se las quedan luego para tenerlas guardadas aparte» como un objeto de culto del que no desprenderse nunca.

De El Bibio se vuelve a Granada con las manos llenas y el recuerdo de «un día precioso» que disfrutó «desde por la mañana hasta por la tarde, porque pude ir al sorteo y luego a la corrida», además de llevarse bastantes cromos firmados. «Yo creo que ellos están avisados de que mucha gente se les acercará con sus fotos», explica. El pasado sábado, «tanto las cuadrillas como los toreros te permitían perfectamente acercarte para firmar el cromo», así que el recuerdo estampado en el cartoncillo va siempre, además, ligado a la experiencia de vivir un momento cerca de ellos.

Era su primera vez en el coso gijonés, donde vivió la experiencia de compartir grada con una afición asturiana que no la dejó indiferente. «Los silencios en la plaza, la forma de verlos... lo vi distinto a las corridas en Andalucía», observa. «Me llamó mucho la atención que mientras veía una faena, podía escuchar perfectamente cómo resoplaba el toro o cómo el torero lo citaba y lo llamaba. Eso en Granada, al menos, es imposible escucharlo».

De vuelta al sur, el recuerdo de una tarde de feria se lo lleva en la retina y también en el álbum, convertido ya en un auténtico cuaderno de viajes que guardará, seguro, para siempre.

