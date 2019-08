Cronología de la crisis humanitaria del Open Arms

21 de agosto

Los inmigrantes esperan ya desde tierra firme conocer su futuro tras confirmarse que serán al final cinco países y no seis -los citados menos Rumanía- los que les acojan. Mientras, Carmen Calvo advierte a la ONG de que nadie está «a salvo» de la ley, tampoco su barco, al que puede multar con hasta 901.000 euros porque no tenía «permiso para rescatar», solo para transportar ayuda humanitaria. El aviso fue contestado en Twitter por Óscar Camps con este mensaje: «A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo». La oposición se suma a las críticas y el PP y Ciudadanos piden la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso