El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enseres en la calle de casas arrasadas por el agua en Catarroja Txema Rodríguez

Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido

El Gobierno aún debe 620 millones a 37.490 afectados por el concepto de artículos de primera necesidad

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:34

«Si necesita más recursos, que los pida». La frase, adaptada al imaginario popular con el proclamado y crítico «si quieren ayuda, que la pidan», ... la pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los días más cruentos de la dana que azotó Valencia. Pero diez meses después de aquel desastre, lo cierto es que la mayoría de la ayuda no ha llegado. Y pedirla no ha bastado para conseguirlo. Más de 37.000 familias de la Comunitat (concretamente 37.490) no han recibido aún el auxilio más básico: el pago de las ayudas para cubrir necesidades básicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  4. 4 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  5. 5 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  6. 6 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  7. 7 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  8. 8

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  9. 9

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  10. 10

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido

Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido