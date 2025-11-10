El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Veterinarios durante el operativo. El Norte

Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar al ciervo macho que irrumpió en un 'parking' de Zamora

Tras curarle las heridas, probablemente sufridas durante su huida por la ciudad, el animal ha sido trasladado a un lugar seguro para su puesta en libertad

Ángela Zangróniz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

Han sido necesarias más de cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para doblegar al ciervo que se ha colado en el aparcamiento de San Martín, ... en pleno casco antiguo de Zamora. Más de una veintena de efectivos, entre policías, bomberos y veterinarios, se han empleado a fondo para atrapar al cérvido, que ha sido trasladado a un lugar seguro para su puesta en libertad.

