Cuidado con estos números que pueden encarecer tu factura de teléfono

A la hora de ahorrar, cada céntimo cuenta. Por eso debemos prestar atención a las cuestiones más básicas, como el ticket del supermercado o la factura de teléfono. Precisamente en este punto tenemos que tener especial cuidado porque el sobrecoste mensual puede elevarse mucho si llamamos a determinados números telefónicos.

En el caso de los que empiezan por 901, que suelen utilizarlos las administraciones públicas, el coste de la llamada se divide entre el usuario y el propietario del número. Originalmente el importe a pagar equivalía al de una llamada local pero en la actualidad este tipo de tarifas han subido, sobre todo al llamar desde un móvil. De esta forma, una conversación de cinco minutos desde un fijo a un 901 puede costarnos desde los 0,22 céntimos hasta 1,98 euros, dependiendo de la empresa de telefonía. Y si lo desde un móvil costará entre 0,22 y 2,11 euros, según los datos facilitados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El prefijo más caro es el 902, ya que el usuario paga el coste íntegro de la llamada, por lo que terminaremos abonando una elevada cantidad. El precio de las tarifas de este prefijo se dispara y una llamada de 5 minutos puede costar entre 3,27 euros desde un fijo y hasta 3,71 euros desde un móvil. No obstante, desde 2020, los números 902 no se pueden utilizar para ningún servicio de atención al cliente y, cuando una empresa utilice esta numeración para otro tipo de servicios, debe publicitar siempre al lado un número que no empiece por estos números.

Por otra parte, existen teléfonos pensados para prestar un servicio concreto durante la llamada y su precio suele ser muy elevado, ya que una parte de este beneficio es para la compañía telefónica y otra para la empresa. Las tres primeras cifras son las encargadas de definir el tipo de servicio que facilitan: los 803 son servicios para adultos, los 806 para entretenimiento, los 807 son servicios profesionales y los 905 se usan para televoto. Estos últimos tienen un importe fijo en la llamada.

Por último, también existe un prefijo que, aunque es menos conocido, su coste puede encarecer notablemente la factura de teléfono. Se trata del 118, un número que está asociado a los servicios de guía telefónica y que, además, suele incluir publicidad.

No obstante, debemos tener presente que existen dos prefijos que indican que estamos telefoneando a un número gratuito. Son los 900 y 800. En este caso, quien abona el coste íntregro es el receptor de la llamada.