La receta de Bill Gates contra el desastre

Bill Gates junto a Paul Allen, su socio en Microsoft, revolucionaron la informática y la vida en los 80 con la aparición del sistema operativo Windows. El gurú tecnológico, desde hace más de una década reconvertido en filántropo y apóstol mundial de la salud –su fundación vacuna cada año a millones de niños–, ha decidido volcarse en frenar el cambio climático. En lograr que el mundo entero se conjure para que antes de 2050 las emisiones a la atmósfera de CO2 –el principal gas de efecto invernadero– sean cero, y el calentamiento global no pase de 1,5 o 2 grados centígrados. En evitar que los superincendios, la inundación de zonas costeras, las tormentas y huracanes descontrolados, las hambrunas por sequía, o la extensión de la malaria y otras epidemias sean el pan de cada día en solo 15 o 20 años. «Las cero emisiones son el único objetivo posible para que la Tierra sea un lugar habitable», sentencia en su libro 'Cómo evitar un desastre climático' (Plaza & Janés), que hoy publicó de forma simultánea en 20 países.

Gates, siguiendo la estela del exvicepresidente norteamericano Al Gore, ha condensado en 336 páginas su «plan» para poner cuanto antes fin al uso de combustibles fósiles –petróleo, carbón y gas– y conseguir un aire libre de CO2. Quien es la segunda persona más rica del planeta está decidido a predicar con el ejemplo. Además de cortar con su pasado de gran emisor y de comprarse un coche eléctrico, ha vendido todas sus acciones ligadas al petróleo y carbón y en los últimos años ha invertido más de 1.600 millones de euros en desarrollo de tecnología verde, cantidad que quiere doblar en cinco años. Tiene claro que si el mundo falla en lo que sigue siendo aún en tiempos de pandemia su reto prioritario, «para 2050 el cambio climático podría resultar tan mortífero como el nuevo coronavirus, y para 2100, cinco veces más mortífero».

El ejemplo de la covid

El plan de este referente internacional para descarbonizar la economía se basa en una fortísima apuesta de gobiernos y empresas por la ciencia y el I+D+i , que cree que aportarán las soluciones verdes para reconvertir industrias enormemente contaminantes, como la del acero o el cemento, las fórmulas para unos medios de transporte sin CO2, y la tecnología para generar una energía suficiente y limpia. Como si fuese su particular 'we can', indica que «se trata de una tarea colosal, pero no imposible», y recuerda que «gobiernos, farmacéuticas e investigadores, trabajando hombro con hombro contra la covid, han conseguido el desarrollo de vacunas en tiempo récord». «No es un optimismo iluso», insiste.

Apuesta por el hidrógeno verde, los nuevos biocombustibles, la fisión nuclear, pero también por la energía nuclear como complemento «indispensable» a la eólica y solar y como propulsor de grandes barcos cargueros. Pero también por reducir con nuevas tecnologías de captura directa el CO2 que lleva décadas en la atmósfera. Recuerda a los ciudadanos que está en su mano apretar a los gobernantes, pero también a los empresarios, diciéndoles que la demanda exige productos inocuos como el coche eléctrico o la carne vegetal.