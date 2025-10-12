La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta Hasta 100 l/m2 en una hora y barrancos desbordados como el de la Saleta en Aldaia

Sara Bonillo Domingo, 12 de octubre 2025, 10:13 Comenta Compartir

La madrugada ha sido larga y tensa en buena parte de la Comunitat Valenciana. La dana Alice, que ya venía dejando lluvias intensas desde hace tres días, volvió a descargar con fuerza durante la noche del sábado, especialmente en la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Aunque las precipitaciones fueron más débiles que en las horas previas, no dieron descanso y mantuvieron en vilo a muchos vecinos que todavía arrastran el susto del pasado 29 de octubre.

En Valencia capital, la lluvia empezó a caer con intensidad sobre las 21:30 horas, provocando el pánico en algunas zonas ya muy castigadas como Aldaia. En este municipio, una tromba de agua desbordó el barranco de la Saleta. Desde el Ayuntamiento de Aldaia han pedido a los vecinos mayores y con movilidad reducida que vivan en plantas bajas que se mantengan en la parte más alta de la vivienda. Del mismo modo, recomiendan a los vecinos que vivan en zonas próximas al barranco que retiren sus vehículos.

Los propios vecinos han señalado a LAS PROVINCIAS que la tromba caída, tal y como han podido comprobar con los pluviómetros locales, ha estado en torno a los 80 y 100 litros en apenas poco más de una hora. Las calles han quedado anegadas con más de un palmo de agua y los coches con la inundación a la altura de media rueda. No obstante, fuentes municipales han señalado que «el barranco está por ahora bajo control».

Según indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se llegaron a acumular en Valencia 22,2 l/m2 en los 20 minutos que duró el chubasco más intenso. En total, se llevan acumulados en la capital 89,7 y 136,0 litros desde que empezó el temporal hace tres días, con lo que ya es el mes de octubre más lluvioso en la ciudad desde octubre de 2018. El organismo hace hincapié en prestar mucha atención a ríos y ramblas, especialmente la Rambla Cervera y el riu Sénia.

Aunque el día más adverso fue el sábado, cuando en algunos municipios como Carcaixent se llegaron a acumular más de 211 l/m2, Aemet indica que no hay que bajar la guardia, ya que existe una alta incertidumbre respecto a la posición exacta de la DANA Alice. Por eso recomienda a la ciudadanía seguir de cerca las actualizaciones de las predicciones y los avisos meteorológicos durante las próximas horas y días.

Durante esta madrugada, las precipitaciones han persistido en la Comunitat, aunque de forma mucho más débil. Illes Columbretes, en Castellón, ha sido el municipio en el que más ha llovido durante la noche, dejando acumulados 41,6 litros por metro cuadrado. A este le sigue Burriana (Castellón), con 27,6 l/m2.

En Valencia ciudad, la zona en la que más lluvia se ha registrado ha sido el barrio de Benimaclet, donde se han llegado a acumular 26,1 l/m2 durante la madrugada. También ha llovido de forma intensa en Paterna (25,4 l/m2), según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas. En el caso de Valencia se mantendrá activo hasta las 11 horas, mientras que en Castellón se extenderá hasta las 17.00 horas.