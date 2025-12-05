El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Policía Municipal de Bilbao, en una fotografía de archivo. Maika Salguero

Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche

La víctima confesó sus sospechas ante la Ertzaintza porque su expareja se presentaba siempre donde ella se encontraba

Ainhoa de las Heras

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:45

Comenta

Una mujer ha denunciado al que fue su pareja sentimental, un agente de la Policía Municipal de Bilbao, por un delito de violencia de género. ... La víctima se quejaba de que el hombre, misteriosamente, sabía siempre dónde se encontraba ella y se presentaba allí. Sus sospechas se confirmaron al descubrir que el agente le había colocado un dispositivo GPS camuflado en su coche para vigilar sus movimientos, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. Un juzgado ha condenado al policía local por un delito de acoso a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a una medida de alejamiento para que no pueda acercarse a la víctima.

