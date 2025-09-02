El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actor francés Gérad Depardieu regresa a la sala del tribunal con su abogado. AFP

Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018

Un juez de instrucción decide que procesen por esa supuesta agresión al famoso intérprete francés, que fue condenado en mayo a un año y medio de prisión por otros abusos sexuales

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:46

El conocidísimo actor francés Gérard Depardieu finalmente será juzgado por un delito de violación. Un juez de instrucción ha decidido que el Tribunal de París ... procese a la alicaída estrella, de 76 años, por supuestamente haber agredido sexualmente a la joven intérprete Charlotte Arnould, de 29. Así lo ha anunciado este martes el grupo de radiotelevisión France Info, cuya información ha sido confirmada por otros medios galos. De momento, se desconoce la fecha de este segundo juicio de Depardieu, quien fue condenado en mayo a 18 meses de prisión condicional por haber agredido sexualmente a dos trabajadoras durante un rodaje en 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  7. 7 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  10. 10

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018

Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018