Dos guardias civiles, con uno de los asistentes a la rave, este lunes por la mañana. Javier Rosendo

Desmontan la 'rave' de Roiz

Cerca de 150 personas abandonaron el lunes el recinto, aunque todavía quedaban caravanas y asistentes a la fiesta ilegal que empezó el viernes

Kevin Barquín y Violeta Santiago

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 09:11

La Guardia Civil de Cantabria espera que a lo largo del día de hoy, martes, se culmine el «desalojo progresivo» de la fiesta 'rave' ilegal ... que desde el viernes ocupa la cantera de Roiz (en el municipio de Valdáliga). Este lunes salieron 146 personas y 34 vehículos, según señalaron desde la Delegación del Gobierno, a sumar a las 81 que ya habían abandonado el lugar la noche del domingo –medio centenar más lo hizo esa misma jornada–. Anoche ya se habían desmontado las barras de bar y el escenario, aunque todavía quedaban asistentes y caravanas. Durante el fin de semana llegaron a estar concentradas unas 400 personas –el alcalde de Valdáliga habla de hasta «800»–.

