¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de archivo del municipio de Mogán. C7

Detenido en Gran Canaria el fugitivo número uno de Noruega, condenado por narcotráfico

El hombre, de 53 años, se ocultaba en Mogán con documentación falsa tras cinco semanas de investigación

C.S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:25

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Mogán al fugitivo más buscado de Noruega, T.H., de 53 años, condenado en 2021 a diez años de prisión por narcotráfico agravado, según informa la Policía Nacional. Su arresto se produjo el pasado 12 de noviembre dentro de la Operación Fugitivos 2025 OEDE, tras una investigación de cinco semanas coordinada entre el Grupo 1 de UDYCO Las Palmas, el Grupo 1 de Fugitivos de la CGPJ y la 'Politi' noruega.

El detenido estaba reclamado por una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales noruegas, que lo consideran una figura relevante dentro de la criminalidad organizada del país. La sentencia que pesa sobre él lo vincula a una operación de tráfico de drogas por vía marítima en la que se incautaron grandes cantidades de cocaína, MDMA y hachís.

La colaboración internacional comenzó el pasado 1 de octubre, cuando Noruega alertó de la peligrosidad del fugitivo. A partir de ahí se desplegó un amplio dispositivo que incluyó consultas en bases de datos, vigilancias discretas y comprobaciones sobre el terreno.

Según informa la Policía Nacional, T.H. llevaba varios meses oculto en el sur de Gran Canaria, donde pasaba desapercibido entre turistas nórdicos. Utilizaba documentación falsa y una red de contactos que le hacía llegar dinero en efectivo y mediante transferencias cruzadas para evitar cualquier rastro financiero.

Finalmente, fue localizado en una vivienda de alquiler en Mogán, donde los agentes lo detuvieron extremando las medidas de seguridad ante su peligrosidad reiterada. El 13 de noviembre pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que será el encargado de gestionar su entrega a Noruega a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

