El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un coche de la Ertzaintza frente al bloque de viviendas donde ocurrieron los hechos Félix Morquecho

Detenido un hombre por presuntamente asfixiar a una mujer en Zarautz

La víctima del presunto homicidio llevaba horas muerta cuando se dio el aviso del suceso, sobre el que no pesan indicios de violencia de género

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:45

Comenta

Una mujer de 53 años apareció muerta el miércoles por la noche en una vivienda de la calle Indamendi de Zarautz. Presuntamente víctima de un ... homicidio, llevaba ya varias horas sin vida cuando la Ertzaintza recibió el aviso. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan a que fue el mismo hombre que posteriormente fue detenido como presunto responsable del fallecimiento, quien advirtió del deceso el mismo día de los hechos por la noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  3. 3 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  4. 4 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  5. 5 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  7. 7 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  8. 8 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  9. 9 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  10. 10

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido un hombre por presuntamente asfixiar a una mujer en Zarautz

Detenido un hombre por presuntamente asfixiar a una mujer en Zarautz