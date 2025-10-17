Detenido un hombre por presuntamente asfixiar a una mujer en Zarautz

Una mujer de 53 años apareció muerta el miércoles por la noche en una vivienda de la calle Indamendi de Zarautz. Presuntamente víctima de un ... homicidio, llevaba ya varias horas sin vida cuando la Ertzaintza recibió el aviso. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan a que fue el mismo hombre que posteriormente fue detenido como presunto responsable del fallecimiento, quien advirtió del deceso el mismo día de los hechos por la noche.

Según los primeros resultados de la investigación, la mujer habría muerto horas antes por asfixia. De hecho, vecinos del bloque en el que se encuentra el domicilio en el que se produjeron los hechos relataban ayer a este periódico cómo en el transcurso de sus pesquisas los agentes de la policía autonómica preguntaban al vecindario «si alguien había oído algo el martes por la noche», un día antes de descubrirse el suceso.

El varón, de 47 años y residente en el domicilio de los hechos, fue detenido como principal sospechoso de haber cometido un presunto delito de homicidio.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Ertzaintza apuntan a que no se trataría de un crimen de violencia de género, ya que no hay indicios de que entre la fallecida y el arrestado hubiera relación sentimental o de afectividad, aunque sí podrían conocerse de antemano. No obstante, al ser la víctima una mujer, las instituciones condenaron ayer el suceso calificándolo como «asesinato machista».

Otras fuentes próximas al caso añaden que tanto en el caso del varón como en el de la mujer, se trata de personas drogodependientes. La Policía autonómica vasca investiga las causas que rodean el presunto homicidio y apunta que ambos son de nacionalidad española.

Según informó ayer el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la Ertzaintza recibió el miércoles por la noche el aviso de la existencia de una mujer fallecida en una vivienda de la localidad costera. Inmediatamente se inició una investigación que tras las primeras pesquisas ha llevado a la detención, por un presunto delito de homicidio, de un hombre de 47 años.

Al ser la víctima una mujer, las instituciones calificaron el suceso como un caso de «asesinato machista». El alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, leyó ayer por la tarde un comunicado en el que expresó su «máxima condena y más profunda indignación ante el asesinato machista conocido», y añadió que desde el Ayuntamiento zarautztarra se «denuncian y rechazan rotundamente todas las violencias machistas que sufren las mujeres».

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se sumó a la condena manifestando su «profundo dolor y total repulsa» ante estos hechos. La mandataria foral expresó su «solidaridad y apoyo a las y los familiares y personas cercanas de la víctima. Hoy es un día de luto para Gipuzkoa. Debemos alzar la voz, con más fuerza que nunca, para reiterar que la violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestra sociedad ni en ningún lugar del mundo. Seguiremos trabajando sin descanso hasta erradicarla por completo», remató.

La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) también expresó su repulsa y condena al «asesinato machista», y llamó a «reforzar la prevención y sensibilización» para «hacer efectiva la igualdad». La entidad señaló que la violencia que «en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres, psicológica, económica, física, sexual o vicaria», supone «un serio atentado contra su dignidad e integridad física y moral».