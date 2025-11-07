El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guardia Civil retira los cuencos de agua envenenada. Guardia Civil

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

El arrestado se dedicaba a envenenar colonias felinas arrojando sustancias tóxicas en cuencos de agua

J.M.L.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:25

Comenta

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre por haber matado a más de cien gatos en el último año y a unos cincuenta en los últimos cuatro meses en Villaluenga de la Sagra (Toledo). Se le considera autor de un delito continuado de maltrato animal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de esta localidad de 4.200 habitantes que alertó a la Guardia Civil de una elevada mortandad de las colonias felinas de este pueblo. En su denuncia indicó que sospechaba del envenenamiento como causa de estas muertes ya que, debido a su profesión sanitaria, conocía la sintomatología que el veneno produce en el organismo de los seres vivos.

Los agentes descubrieron en sus pesquisas la presencia de agua envenenada en cuencos repartidos en un parque y en el patio de una vivienda donde se hallaron varios gatos muertos. La vivienda resultó ser propiedad del hombre a quien se atribuye esta matanza de gatos.

En el esclarecimiento de este caso, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid adonde se han trasladado varios gatos muertos para realizarles una necropsia y poder determinar la presencia de sustancias tóxicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  5. 5 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  6. 6

    «En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero hay que ayudar a las personas»
  7. 7

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes
  8. 8 «El gasto en calefacción no llega a los veinte euros en invierno»
  9. 9 Asturias lucha aún contra cinco incendios y sigue en alerta por fuerte viento
  10. 10

    La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año