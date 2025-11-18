El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lugar precintado por los Mossos d'Esquadra Efe

Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

La mujer, de avanzada edad, ha fallecido en el centro sanitario al que fue trasladada

C. P. S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Los Mossos d'Esquadra ha detenido durante la madrugada de este martes, 18 de noviembre, a un hombre como presunto autor de la muerte de su madre. Según parece, el arrestado en l'Hospitalet de Llobregat habría arrojado presuntamente a la víctima que, tras ser trasladada al hospital, ha fallecido.

Los agentes recibieron el aviso por parte de unos vecinos. Se personaron en el lugar de los hechos sobre las doce de la noche, momento en el que procedieron a la detención del varón. También acudieron a la vivienda los servicios sanitarios, que atendieron a la mujer, que todavía estaba viva. Los médicos acabaron confirmando su muerte prácticamente a su llegada al hospital de Bellvitge.

El detenido se encuentra este martes en el área de custodia de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet. En las próximas horas se le tomará declaración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  4. 4 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  5. 5 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  6. 6 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  7. 7 Avilés trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones
  8. 8 Ocho años de cárcel para el hombre que prendió el monte Naranco: es la mayor condena por un incendio forestal en Asturias
  9. 9 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  10. 10

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

Detenido en l&#039;Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón