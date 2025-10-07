Detenido en Málaga por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras El sospechoso trató de huir a nado de la Policía Local, que estableció un cerco para impedirle escapar por el dique de Levante

Un hombre de 39 años ha sido detenido por agresión sexual a una menor que estaba junto a una amiga en el paseo marítimo Matías Prats, en la capital. El sospechoso, que habría intentado agredir a la víctima con unas tijeras en la cara, y también a un testigo que defendió a la adolescente, trató de huir a nado, lo que ocasionó cierto revuelo en la playa de La Malagueta. La Policía Local coordinó un dispositivo para impedir su fuga, aunque al final un agente tuvo que lanzarse al agua para arrestarlo.

Sucedió a última hora de la tarde de este sábado 4 de octubre. La menor había ido a dar un paseo con una amiga por la zona. Ambas estaban sentadas en un banco cuando se les acercó el individuo, al que no conocían absolutamente de nada. El hombre presuntamente las abordó de manera violenta y cuando ellas se levantaron para irse, él sacó unas tijeras y le dijo que a ella directamente que no iba a marcharse a ningún lado porque antes debía mantener relaciones con él, según las fuentes consultadas.

La menor lo rechazó y trató de apartarse de él, pero el individuo presuntamente empezó a hacerle tocamientos sin su consentimiento. La adolescente se alejó para que no siguiera palpándole, ante lo que el sospechoso habría reaccionado intentando cortarle la cara con las tijeras, según contaría más tarde la víctima a los agentes que intervinieron en el suceso.

La escena fue presenciada por varios testigos que se encontraban en el paseo marítimo en esos momentos. Un chico joven que observó directamente los tocamientos se acercó al hombre para llamarle la atención y éste respondió tratando de agredirle también con las tijeras, aunque no llegó a alcanzarlo.

La sala del 092 había recibido varias llamadas que alertaban del suceso, por lo que envió a las unidades más cercanas. Los informantes aseguraban que un agresor sexual estaba persiguiendo a unas chicas empuñando un arma blanca, que resultaron ser una tijeras pequeñas.

Cuando llegaron las patrullas, el sujeto estaba corriendo por la playa en dirección al agua. Hasta allí lo persiguieron los policías locales, que le dieron inmediatamente el alto, pero él hizo caso omiso y comenzó a nadar mar adentro, por lo que hubo que coordinar un dispositivo para impedir que pudiera alcanzar el dique de Levante y escapara por las rocas.

Uno de los agentes logró acercarse y trató de conversar con él desde la escollera para convencerlo de que se entregara. Al final, el funcionario aprovechó un descuido del sospechoso, se metió en el agua y lo arrestó sin dejarle margen de reacción, aunque el hombre mantuvo su actitud agresiva hacia los policías. De hecho, posteriormente llegó a golpearse contra la mampara del patrulla y tuvieron que trasladarlo al Hospital Clínico dado el estado de agitación que mostraba.

Tras ello, el detenido, que es de origen marroquí, fue trasladado a la Comisaría Provincial, donde terminaron de instruir las diligencias por un delito de agresión sexual para entregar junto al sospechoso en el juzgado de guardia de la capital.

