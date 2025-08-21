El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo.

Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea

El suceso se ha producido de madrugada en la localidad de Tárrega

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:11

Una pelea entre dos jóvenes ha acabado esta pasada madrugada en tragedia en Tárrega, en Lleida, con la muerte de un joven de 18 años por arma blanca. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un chico de 17 años, como presunto responsable de la muerte de la víctima. Los hechos han ocurrido sobre la una de la madrugada. Por causas que aún no han trascendido, los dos jóvenes se han peleado, pero uno de ellos llevaba un arma blanca y ha asestado una herida mortal al otro chico. La víctima ha sido trasladada al hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, donde ha llegado con vida, pero ha acabado falleciendo como consecuencia de la gravedad de las heridas..

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  2. 2 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  3. 3

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  4. 4 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  7. 7

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  8. 8 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad
  9. 9 Rescatan a un padre y una hija perdidos entre la niebla en los Picos de Europa
  10. 10

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea

Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea