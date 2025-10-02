Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023 La Guardia Civil ha colaborado en el arresto de este vecino cuando iba a acudir a los juzgados

Un doble asesinato que ocurrió hace dos años en Toledo podría cerrarse gracias a una detención de la Guardia Civil en Olivenza. Los agentes han localizado en los juzgados de esta localidad a un sospechoso de este crimen que es de Badajoz.

El suceso ocurrió en diciembre de 2023 en un camino apartado de la localidad de Casarrubios del Monte, localidad toledana de la comarca de La Sagra que linda con municipios de la Comunidad de Madrid. Allí aparecieron los cuerpos de dos hermanos asesinados a tiros. Uno estaba dentro de un coche, en el asiento del conductor; y el otro, tumbado en el suelo, bocabajo, aunque podría haber sido tiroteado en el interior del vehículo, que quedó cubierto de impactos de bala.

Uno de los sospechosos es un vecino de Badajoz al que la Guardia Civil le seguía la pista desde hace tiempo. Este miércoles debía acudir a los juzgados de Olivenza y la Guardia Civil se desplegó para poder arrestarlo. Está detenido en la capital pacense, aunque se espera que este viernes sea trasladado a Toledo.

Desde la Guardia Civil solo confirman que los agentes apoyaron una operación para llevar a cabo la detención, ya que la investigación depende de los juzgados de Toledo y está bajo secreto de sumario.

En concreto se trata de un juzgado de Illescas el que se ocupa del caso desde hace dos años y agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Toledo, según informa Hoy.

El crimen

Las víctimas en 2023 fueron los hermanos José y Antonio Yobano, de 45 y 49 años respectivamente, procedían de la localidad madrileña de Fuente el Saz de Jarama, al norte de la comunidad autónoma y a 100 kilómetros del municipio toledano. Ambos contaban con antecedentes por riña tumultuaria y seguridad vial.

Fueron sus propios familiares los que localizaron los cuerpos y avisaron a los servicios de emergencias. Según señaló ABC las principales hipótesis de la investigación eran que se tratase de un 'vuelco' (robo de droga) o un ajuste de cuentas. Sin embargo será la declaración del detenido, presunto autor de los hechos, lo que determine los avances en el caso.

Otra de las hipótesis iniciales fue que había dos tiradores, ya que aparentemente su utilizaron dos armas, posiblemente una de nueve milímetros y la otra, una escopeta. El caso llamó la atención de los investigadores por la gran cantidad de disparos que se realizaron. Ahora parece que la resolución tiene una conexión con Badajoz.