Detenido un profesor de Religión de Málaga por supuestos abusos a menores de corta edad

Irene Quirante y Juan Cano

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:53

Un docente de Religión de Cártama ha sido detenido por supuestos abusos sexuales a menores de corta edad. Según han confirmado a SUR fuentes del Instituto Armado, tras su puesta a disposición judicial, el profesor ha quedado en libertad provisional en calidad de investigado.

La causa se inició con las denuncias interpuestas por cuatro familias a finales de octubre, aunque la cifra ha aumentado desde entonces, según fuentes próximas a la investigación. Al parecer, los progenitores acudieron a la Guardia Civil tras sonsacar a los niños supuestos episodios en los que se habrían producido tocamientos.

Se trata de un profesor que imparte clases a niños en edad infantil, de hasta cinco años. Presuntamente, de acuerdo con las denuncias, habría cometido los abusos en un contexto de juegos con los menores, a los que luego les habría dicho que lo ocurrido tenía que ser un secreto.

Desde la Consejería de Educación, consultada al respecto, han precisado que la dirección del centro tuvo conocimiento del caso a partir de las informaciones trasladadas por las familias en el transcurso de una reunión, en la que estas comunicaron su decisión de denunciar al maestro presuntamente implicado.

«Puesto en conocimiento de la Inspección, y tras constatar que la demanda había sido ya interpuesta, este servicio arbitró las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores, sin que llegasen a aplicarse en tanto que, al día siguiente y antes del comienzo de la jornada escolar, la Guardia Civil actuó de inmediato una vez efectuada la denuncia», aclaran.

Desde ese momento, precisan las mismas fuentes, la dirección del centro ha actuado «conforme a las instrucciones dadas por los agentes de la Guardia Civil». En este sentido, han agregado que la Inspección de la Delegación Territorial dio traslado a la Inspección General de la Consejería, encargada de comunicar el caso al Ministerio de Educación, ya que sería la administración competente para el establecimiento de las medidas disciplinarias del profesorado de Religión de la etapa de Primaria.

