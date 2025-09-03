El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del parque de Urreta de Galdakao Mitxel Atrio

Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao

Según testigos, después de estar con él, la víctima se marchó del domicilio y contó a una amiga suya entre lágrimas lo sucedido

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:43

Un joven ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de un delito de agresión sexual contra una mujer de 24 años el pasado fin de ... semana en Galdakao, según confirmó ayer un portavoz del Departamento de Seguridad a este periódico. Los hechos denunciados se registraron la noche del sábado, día 30 de agosto, en el barrio Urreta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  4. 4

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  8. 8 El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero
  9. 9

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  10. 10 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao

Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao