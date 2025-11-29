El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bar de la Malva-rosa de Valencia donde se produjo la discusión entre uno de los detenidos y uno de los hermanos LP

Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar

Las víctimas son dos hermanos de 21 y 38 años, uno con una puñalada en el estómago y el otro ha recibido varios puntos de sutura en la cabeza

Ignacio Cabanes

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes en el barrio de la Malva-rosa de Valencia acusados de un delito de tentativa de homicidio ... por acuchillar a otro de 21 años y causar lesiones en la cabeza al hermano de este en una reyerta por una discusión que habían tenido la noche anterior en un bar de la zona. Uno de los agredidos, con una puñalada en el estómago, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  3. 3 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  4. 4 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller
  5. 5 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  6. 6 Oleada de robos en Gijon: preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles
  7. 7

    Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»
  8. 8 Pavoroso incendio en Ponga: arde la vivienda ubicada en el piso superior de un bar
  9. 9 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  10. 10 Variante K de la gripe: síntomas y precauciones «como en pandemia» para prevenir los efectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar

Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar