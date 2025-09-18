El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intervención de un cáncer de próstata. R. C.

Dos sociedades científicas piden a Sanidad el acceso público a un fármaco útil contra el cáncer de próstata en fase avanzada

«La falta de disponibilidad pública de este tratamiento genera una clara desigualdad entre pacientes», se quejan la Sociedad de Medicina Nuclear y la Sociedad de Radiofarmacia

J. A. G.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:11

La Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim) y la Sociedad Española de Radiofarmacia (Serfa) han remitido un escrito conjunto a las autoridades ... sanitarias en el que expresan su preocupación ante el limitado acceso al radiofármaco Pluvicto en el sistema público de salud para pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en fases clínicas avanzadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

