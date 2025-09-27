Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido Geóloga y conservacionista de 60 años, llevaba desde 2020 al frente de la dirección del espacio natural

La directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa Ferrer, ha fallecido de forma repentina este viernes en la localidad altoaragonesa de Escalona (Huesca). «Hoy nos levantamos tratando de asumir una noticia que jamás hubiéramos querido compartir. Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento repentino de nuestra directora, Elena Villagrasa Ferrer, ocurrido ayer viernes 26 de septiembre en la localidad de Escalona», lamentan desde el espacio natural protegido en un comunicado compartido a través de las redes sociales.

Los compañeros de Elena, geóloga y conservacionista de 60 años, transmiten su más sincero pésame a su familia y seres queridos: «Elena deja un vacío inmenso en nuestro Parque Nacional, al que dedicó gran parte de sus años de trabajo, esfuerzo y pasión. También en su querido Bujaraloz, que en 2024 la homenajeó nombrándola pregonera de honor en sus fiestas patronales».

En la nota de despedida agradecen a su directora todos los momentos que compartidos y el haberles trasmitido su «pasión, compromiso y admiración» por las montañas y valles pirenaicos. «Puedes estar segura de que seguiremos tu ejemplo, para que este Parque Nacional continúe siendo un espacio protector, de encuentro y de unión», señala el texto. Villagrasa dirigía el Parque Nacional desde 2020.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón han lamentado profundamente el fallecimiento de Villagrasa, de la que han destacado «su compromiso con la conservación del Pirineo y su dedicación ejemplar al servicio público, que dejan una huella imborrable en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Aragón y de España».

El PSOE Aragón también ha expresado sus condolencias por la muerte de Elena Villagrasa: «Nuestro pésame a su familia y amigos y todo nuestro cariño en estos difíciles momentos», han compartido en su cuenta de la red social X.

El funeral tendrá lugar este mismo sábado por la tarde a las 17 en su localidad natal, Bujaraloz (Zaragoza).

