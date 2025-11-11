El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bajo nivel de agua en el embalse de Belesar, en Lugo, que se encuentra al 27% de su capacidad. EP

Los embalses remontan tras 24 semanas consecutivas a la baja

Están al 51% de su capacidad y almacenan un total de 28.786 hectómetros cúbicos, una leve subida en esta última semana de 38 hm3 que rompe una racha negativa desde mayo

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:36

Han sido sólo 38 hectómetros cúbicos, pero son suficientes para romper una racha a la baja en los embalses españoles, una tendencia negativa que ya ... duraba 24 semanas consecutivas. Desde el pasado 26 de mayo, la reserva hídrica nacional no registraba una subida. Todo eran 'números rojos', descenso tras descenso, semana tras semana, hasta este punto de inflexión llegado este martes, cinco meses y medio después del último incremento.

