Los Reyes presiden los actos del 12 de Octubre en un ambiente de crispación política
La rambla desaguando en el Mar Menor este sábado, en Los Alcázares. Antonio Gil / AGM

La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso

El presidente de la Región de Murcia admite su preocupación por los picos de hasta 100.000 litros por segundo que recibió la laguna

David Gómez y Alberto Sánchez

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:43

Uno de los grandes damnificados del paso de la dana 'Alice' por la Región es, de nuevo, el Mar Menor, que volvió a recibir la ... entrada de miles y miles de litros de agua dulce repleta de sedimentos y nutrientes, que no es precisamente lo que necesita un ecosistema tan frágil.

