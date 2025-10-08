El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Premios EL COMERCIO: el talento asturiano se viste de gala en el Teatro Jovellanos

Premios EL COMERCIO: el talento asturiano se viste de gala en el Teatro Jovellanos

EL COMERCIO ha reconocido a las asociaciones de donantes de sangre, el hub de Defensa, Marisa Valle Roso, Noemí Pinilla, Sidra Trabanco y Luis Enrique en una emotiva gala

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:38

Era su tarde. Hoy, los seis galardonados con los Premios EL COMERCIO 2025 han subido al escenario del Teatro Jovellanos para recoger el reconocimiento a su labor y compromiso con nuestra tierra: las asociaciones de donantes de sangre, el hub de Defensa, Marisa Valle Roso, Noemí Pinilla, Sidra Trabanco y Luis Enrique, que no ha podido acudir a la gala pero que ha agradecido el premio en un emotivo vídeo.

Noticias relacionadas

Solidaridad que salva vidas gota a gota

Solidaridad que salva vidas gota a gota

De la forja de cañones a la vanguardia tecnológica

De la forja de cañones a la vanguardia tecnológica

De Pumarín al olimpo del fútbol mundial con su personalidad por bandera

De Pumarín al olimpo del fútbol mundial con su personalidad por bandera

La científica que mira más allá de Neptuno

La científica que mira más allá de Neptuno

La voz que reivindica a la mujer asturiana

La voz que reivindica a la mujer asturiana

Sidra Trabanco expande Asturias por el mundo

Sidra Trabanco expande Asturias por el mundo

Ha habido música, humor, un pequeño robot se ha paseado por el escenario e incluso se ha escanciado sidra en directo. La ceremonia, conducida por los periodistas Eduardo Paneque y Jana Suárez, se ha aliado con el vídeo para ir presentado a los premiados, que han ido subiendo al escenario para agradecer y compartir una pequeña parte de sus trabajos, esos que hacen cada día un poco más grande nuestra región.

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Premios EL COMERCIO: el talento asturiano se viste de gala en el Teatro Jovellanos