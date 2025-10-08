Premios EL COMERCIO: el talento asturiano se viste de gala en el Teatro Jovellanos EL COMERCIO ha reconocido a las asociaciones de donantes de sangre, el hub de Defensa, Marisa Valle Roso, Noemí Pinilla, Sidra Trabanco y Luis Enrique en una emotiva gala

Era su tarde. Hoy, los seis galardonados con los Premios EL COMERCIO 2025 han subido al escenario del Teatro Jovellanos para recoger el reconocimiento a su labor y compromiso con nuestra tierra: las asociaciones de donantes de sangre, el hub de Defensa, Marisa Valle Roso, Noemí Pinilla, Sidra Trabanco y Luis Enrique, que no ha podido acudir a la gala pero que ha agradecido el premio en un emotivo vídeo.

Ha habido música, humor, un pequeño robot se ha paseado por el escenario e incluso se ha escanciado sidra en directo. La ceremonia, conducida por los periodistas Eduardo Paneque y Jana Suárez, se ha aliado con el vídeo para ir presentado a los premiados, que han ido subiendo al escenario para agradecer y compartir una pequeña parte de sus trabajos, esos que hacen cada día un poco más grande nuestra región.

