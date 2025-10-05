EL COMERCIO entrega sus premios el miércoles en una gala en el Teatro Jovellanos Las asociaciones de donantes de sangre, el hub de Defensa, Marisa Valle Roso, Noemí Pinilla, Sidra Trabanco y Luis Enrique conforman el palmarés 2025

El miércoles es el día. A las seis de la tarde, en el Teatro Jovellanos, el diario EL COMERCIO entregará sus galardones, que buscan ensalzar el talento y el tesón de destacados asturianos. Son seis los galardones elegidos por Redacción de EL COMERCIO. Miran hacia la solidaridad y el altruismo de las asociaciones de donantes de sangre (Acción Social); al talento investigador de Noemí Pinilla Alonso, astrónoma que tras forjarse una inmensa carrera en EE UU, de vuelta a casa investiga en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (Ciencia); al talento y la magia de Marisa Valle Roso, voz inmensa e inconmensurable que mestiza la música de Asturias con las del mundo (Cultura); al empeño del hub de Defensa, agrupación empresarial de tecnología de Asturias para el desarrollo de la industria de la defensa (Iniciativa Empresarial); al sabor y al saber de la tradición de Sidra Trabanco, esa empresa familiar que ha hecho de la bebida asturiana bandera universal (Proyección de Asturias), y al ingenio, agudeza y espíritu ganador de Luis Enrique, futbolista, entrenador, deportista y activista en la Fundación Xana (Deportes).

Las asociaciones de donantes de sangre asturianas llevan años colaborando con con el Centro Comunitario de Transfusiones y acompañándo a quienes, generosamente, entregan su sangre. Son voluntarios que tienen un objetivo: lograr en Asturias 180 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales asturianos.Acción social es su premio.

El de la ciencia es para Noemí Pinilla Alonso, investigadora del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. Se incorporó a la Universidad de Oviedo en octubre de 2024 como investigadora distinguida, y lidera un proyecto que pretende establecer una línea de investigación pionera en España aprovechando las capacidades únicas del Telescopio Espacial James Webb (JWST) para estudiar el origen y la evolución del Sistema Solar.

Marisa Valle Roso es puro talento que arraiga su música en el folclore al tiempo que presume de contemporaneidad. La tonada, el pop y la electrónica se alían en una música con ética y poética, feminista, con memoria, mestiza y bella. Suyo es el premio de Cultura.

El galardón a la Iniciativa Empresarial es par el hub de Defensa. Dos años atrás comenzó a funcionar esta entidad de la que forman parte 54 organizaciones del ámbito empresarial de la defensa. Su objetivo: posicionar y dar soporte a las empresas del sector para que crezcan en las cadenas de valor de las grandes compañías de defensa. Su foco está en buscar soluciones tecnológicas, con el fin de dar respuesta a los retos de la industria.

Sidra Trabanco sopla cien velas este 2025. En 1925 echaba a andar en Lavandera un llagar de la mano de Emilio Trabanco. Alicia, Vicente y Emilio continuaron la tradición y ahora es Samuel quien lidera una empresa con 35 empleados que lleva la sidra natural a todas partes. El Premio EL COMERCIO la Proyección de Asturias es otro motivo más de celebración para esta saga familiar que ama la manzana.

Si alguien sabe lo que es no dar una batalla por perdida ese es Luis Enrique. Pura constancia y empeño y capacidad de liderazgo. Este chaval de Pumarín ha conquistado París y el mundo pero sigue teniendo siempre al Sporting presente. Sigue siendo un incondicional del club en el que creció y se hizo grande por mucho que sus pies hayan pisado el Bernabeu y el Camp Nou y ahora se asienten en la capital francesa. Suyo es el Premio de los Deportes.

Sobre las tablas del Jovellanos y con presencia institucional y del staff de este periódico, todos ellos recibirán el homenaje público que merecen en una gala presentada por los periodistas Eduardo Paneque y Jana Suárez.