«Sois el mejor espejo para los que vienen»

Era una tarde importante para todos ellos, los galardonados con los Premios de EL COMERCIO 2025, que subían al escenario del Teatro Jovellanos a recoger su merecido reconocimiento. Pero antes, los premiados pasaron por el Ayuntamiento de Gijón para recibir de la mano de Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local, un obsequio que guardarán junto al recuerdo de una jornada en la que se aplaudía su aportación a la sociedad asturiana: un libro de fotografías de Gijón, la ciudad a la que representan dentro y fuera de sus fronteras y que hoy les agradece su labor.

«Desde el Ayuntamiento no hay mucho que decir, más que agradecer a EL COMERCIO por estos premios que van por su decimonovena edición», expresó Martínez Salvador ante los presentes. «Queremos agradeceros por organizarlos año tras año y por reconocer esa Asturias que todos defendemos: esa Asturias pujante, esa Asturias que lidera en sectores muy diferentes como los que hoy están aquí representados: el ámbito social, el ámbito cultural, el desarrollo económico, la tradición, nuestras raíces», alabó.

Entre los premiados «hay buenas muestras del ejemplo a seguir y de cómo tenemos que continuar trabajando para que tengamos una sociedad cada vez más próspera», señaló, «y donde tengamos ejemplos que reconocer y que premiar, que son el mejor espejo para todas las generaciones que vienen por detrás». Era el punto de partida para una tarde muy especial para todos ellos, que tras hacerse una foto de familia, ponían rumbo al Teatro Jovellanos para recibir, ahora sí, su merecido premio.