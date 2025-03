«Si la extrema derecha o la izquierda ponen en riesgo la democracia, habrá que reaccionar»

César Coca Domingo, 13 de diciembre 2020, 00:25 Comenta Compartir

Antonio Garrigues Walker (Madrid, 1934) ha tomado prestada la idea del título de las memorias de Gabriel García Márquez. El pasado marzo se contagió del coronavirus y llegó a estar hospitalizado un par de días. En ese tiempo y luego, durante la convalecencia, tuvo la oportunidad de pensar en la pandemia y el mundo que quedará cuando el virus sea un mal recuerdo. Fruto de esa reflexión es 'Sobrevivir para contarla' (con la colaboración de Antonio García Maldonado, Ed. Deusto), una mirada netamente optimista sobre lo que aún está sucediendo y el futuro que nos aguarda. El prestigioso abogado, presidente de honor de J & A Garrigues, de la Fundación del mismo nombre y del comité español de ACNUR, reconoce mientras posa para el fotógrafo en la impresionante sede madrileña del despacho que casi nueve meses después aún le quedan algunos síntomas de la enfermedad. Pero luego, cuando se sienta y comienza la entrevista, su mente está tan lúcida y rápida como siempre.

- ¿Tuvo miedo en los días peores de la enfermedad?

- No. No soy miedoso, quizá por irresponsable o porque no sentí el riesgo. Resultó muy duro pero tolerable.

- ¿Habría escrito el libro si no la hubiese pasado?

- Imagino que no. No fue iniciativa mía. Me lo dijo mi editor, Roger Domingo. Me planteó dar un mensaje de optimismo y esperanza y me pareció una buena idea. Aunque optimismo no quiere decir que no sea consciente del elevado número de muertes que se han producido y se están produciendo, y de la terrible soledad que han sufrido en sus últimos días quienes han muerto. Ni puedo olvidar tampoco a sus familiares.

- Le ha salido un libro optimista, en efecto. Pero en él también apunta que cuando al principio se decía que solo era grave para ancianos y enfermos crónicos parecía que estábamos dándolos por perdidos. Algo socialmente intolerable.

- Tardamos demasiado en reconocer que era una pandemia. Y el liderazgo durante el proceso ha sido muy flojo. No hablo solo de España. A los políticos no les interesaba quemarse con este tema. Pero deben entender que los ciudadanos necesitan liderazgos en momentos así.

- Y cree que no se ha producido.

- No. La ciudadanía precisa que le digan incluso que no tienen la solución pero están en ello. Y eso ha faltado. Me molesta mucho además que no acepten que esas actitudes de reconocer que carecen aún de una solución no los descalifican. Creo que los ciudadanos agradecemos la sinceridad.

Usar las redes sociales

- ¿No han tenido demasiado peso unos asesores pendientes de las encuestas?

- También me molesta eso, que estén pendientes de los sondeos. Pero no descarguemos la culpa en los asesores. La última palabra es siempre de los políticos.

- Los políticos no han estado bien, pero tampoco los ciudadanos asimilamos con facilidad lo que sucedía.

- Es que no se le puede pedir a un ciudadano que esté pensando que puede llegar una pandemia. Había gente que recordaba episodios anteriores o que se los habían contado sus mayores, pero pocos.

- Dice que el negacionismo nace del desprecio por la razón y los hechos, algo que se ve con nitidez en las redes sociales, donde todas las manipulaciones son posibles.

- Así es, y habrá que tenerlo en cuenta. Hay políticos que conocen muy bien la influencia de las redes sociales y quieren usarlas en su beneficio.

- Su optismo se basa en que los plazos del progreso nunca han sido tan cortos, como demuestra la increíble velocidad con que se ha desarrollado una vacuna.

- Es lógico que haya sucedido. Tenemos más medios, más experiencia y más sabiduría. De todos modos, vayamos con algo de cuidado. La vacuna ya está en marcha y será distribuida de forma masiva en poco tiempo. Sin embargo, hay especialistas que alertan de la capacidad de mutación del virus.

- Cuando termine la pandemia, ¿seguirá esa aceleración del progreso o se frenará?

- Nadie puede saberlo. Es algo tan difícil de abordar como la cuestión de si la sociedad de hoy es mejor que la de hace 25 años. Hemos mejorado en algunas cosas, con grandes avances tecnológicos en todos los campos. Pero en la reducción de la desigualdad no avanzamos, y sigue siendo un problema muy grave. En otros ámbitos sociales sí estamos mejor.

- ¿Cómo cuál?

- Hay un creciente protagonismo de la mujer en la sociedad, llegando a cotas cada vez más importantes.

- Su diagnóstico habla de un refuerzo de la visión global del mundo. Pero los nacionalismos no paran de crecer.

- La culpa no se puede echar solo a los nacionalistas. Quienes no lo somos también tenemos una responsabilidad porque no acabamos de ofrecer una alternativa atrayente y lógica. Y si seguimos sin hacerlo, los nacionalistas y los populistas ocuparán ese vacío. Así sucede siempre.

- ¿Y los cambios sociales pendientes? Porque sugiere que problemas como el cambio climático no se pueden resolver modificando nuestro estilo de vida.

- Hay que hacer mejor lo que ya hacemos. Existe mucho margen para ser más eficaces y consumir menos recursos sin renunciar a nuestra manera de vivir. Cambiar radicalmente ese estilo es imposible. Y peligroso.

- ¿El precio de una mayor eficacia en muchos ámbitos se paga en menos cohesión social?

- Muchas veces es así. En Occidente no tenemos demasiados ejemplos admirables de cómo conjugar eficacia y justicia social. En los países nórdicos hay menores desigualdades porque tienen asumidos unos valores cívicos y éticos de una manera muy profunda. Algo que se debilita a medida que avanzas hacia el sur de Europa. Han desarrollado valores de convivencia más poderosos. Es así.

- De momento, de la pandemia vamos a salir más pobres.

- Las pandemias, como las grandes crisis, siempre afectan más a los más pobres. Es un dato que debemos valorar porque afecta a la sostenibilidad de la sociedad. Y el riesgo de respuesta social crece.

La amenaza de China

- ¿Lo teme?

- Existe, y debemos ofrecer una alternativa. Hay que salir a la ventana y decir que nos estamos ocupando y qué estamos haciendo. Porque que nos presenten el caso de China como un ejemplo de eficacia me parece intolerable.

- Empezando porque usted ni siquiera se cree la información que China ofrece al mundo.

- No hay duda de que allí hay un control mucho mayor sobre todos los medios. No sé si la eficacia de sus vacunas, por ejemplo, será igual que la de las demás. Pero habrá una lucha tremenda por la imagen política. Para EE UU, que China lanzara la mejor vacuna sería desmoralizante. Lo vamos a ver en breve. Seguro que Biden se va a ocupar de eso.

- ¿Teme que el dominio que China está consiguiendo en grandes zonas de América Latina y África llegue también a Europa?

- Debemos vigilar las inversiones que realizan, que con frecuencia están destinadas a garantizarse el abastecimiento de materias primas. EE UU y Europa en general deben estar pendientes de eso. El problema es que a Europa le resulta muy complicado hablar con una sola voz.

- También parece muy difícil que España hable con una sola voz. El debate político está más radicalizado que nunca.

- Lo insufrible es que ni en esto de la pandemia se llegue a un acuerdo colectivo. No tienen derecho a debatir esto de forma tan polarizada, unos por defenderse y otros para desgastar. Es muy peligroso. Para la sociedad sería motivo de alegría ver que se ponen de acuerdo en lo básico. Salir de la pandemia económica, por ejemplo, va a requerir un esfuerzo tremendo y es lógico el temor a que no estemos preparados para ello.

- Usted es moderadamente optimista sobre Cataluña, incluso. Cree que la pandemia puede ayudar a resolver el problema.

- Pienso que se impondrá el pragmatismo, porque además hay ya signos claros de cansancio. Los esfuerzos estériles lo producen. También generan melancolía.

- En lo internacional ve un horizonte más despejado. Solo contempla alguna incertidumbre ante la próxima despedida de Merkel.

- Angela Merkel será considerada la mejor líder de Europa en décadas. Habría que hacerle un homenaje, ir a Alemania a decirle 'gracias'. Hay que ver cómo se han comportado en el tema migratorio, en la pandemia, en todo, durante estos años. El eje franco-alemán ha estado débil en los últimos tiempos, pero no es por culpa de los alemanes.

Extremos y populismos

- ¿Y los populismos? ¿Cómo los ve?

- Está pasando en toda Europa. A los populismos les molesta la democracia, y quienes creemos en ella tenemos que hacer ver a la ciudadanía que son peligrosos y hay que hacer poco caso a sus propuestas.

- ¿Y la extrema derecha? Las últimas encuestas hablan de que sigue en aumento, e incluso de que entrará con fuerza en el Parlamento catalán.

- La hay en toda Europa, también. Más que aquí, por cierto. Tiene que haber extrema derecha y extrema izquierda. Algunos creen que ese ascenso es irreversible, y no me parece que lo sea, en absoluto.

- ¿Es mejor aislarlos?

- Es debatible. Creo que más que aislarlos lo que debemos hacer es intentar que acepten los valores democráticos. Pero no podemos sorprendernos de que haya extrema derecha. Eso hace que una democracia sea normal. Otra cosa es que nadie tiene derecho a ponerla en riesgo. Y si la extrema derecha, o la extrema izquierda, lo hacen habrá que ponerse serios y reaccionar. Porque con eso no se juega.

- Otra propuesta de su libro: debe aumentar la coordinación entre los gobiernos autonómicos y el central. A la vista de lo que lleva meses sucediendo no parece fácil.

- Parece difícil hasta que los partidos entiendan que representan a la ciudadanía, y que esta no quiere ese tipo de espectáculos. Eso debería hacerlos más responsables.

- Se ha dicho muchas veces pero me gustaría saber su opinión: ¿saldremos mejores de esto?

- No sé si la palabra es mejorar. Lo malo es que la Humanidad no aprende mucho de casi nada. Me gustaría que tuviéramos una sociedad menos atemorizada y más alegre. Si eso es mejorar, creo que saldremos mejores.