La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Bilbao y a dos cómplices

Arresta a los responsables del homicidio, de 21, 28 y 31 años y todos de origen latino

Ainhoa de las Heras

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:34

La Ertzaintza detuvo a última hora del lunes a tres sospechosos de haber participado en el crimen de Solokoetxe, entre ellos el autor material del ... homicidio, según ha podido saber este periódico. Dos de los arrestos, de un joven colombiano de 31 años y de otro de 28 (que se habría entregado en comisaría), se produjeron en Bilbao y el tercero (21 años), en Getxo. Se les acusa de haber matado de una certera puñalada en el corazón asestada con un cuchillo de cocina a Haitam G., de 21 años y origen marroquí.

