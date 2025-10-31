El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El estado de los instrumentos del CIM de Massanassa una semana después de la dana LP

La escuela que salió del barro gracias a Johnny Depp

La sociedad musical de Massanassa arrasada por la dana que recibirá 75.000 dólares del protagonista de 'Piratas del Caribe' ve la luz tras perder más de 200.000 euros en instrumentos

Rosana Ferrando

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:51

Comenta

El Centro Musical de Massanassa (CIMM) fue la sociedad musical que más efectos negativos sufrió con la barrancada del 29-O. El local donde se ... situaba la escuela de música, el local social y las salas de ensayo para las dos bandas asociadas quedó totalmente inundado ya que estaba en un sótano. El agua permaneció dentro de las paredes durante una semana, lo que destruyó instrumentos, el valioso archivo y el material acumulado durante 4 décadas. A pesar del desastre, la comunidad musical no ha permitido que el agua les frenara. Pronto encontraron alternativas para los ensayos, pero estas no pueden ser las definitivas. Para poder echar raíces de nuevo y empezar a contar una nueva historia necesitaban fondos para renovar todo lo perdido. Sus pérdidas únicamente en instrumentos se estiman por encima de los 200.000 euros. A ello hay que sumarle el material como atriles, partituras, impresoras y el local en sí. La luz ha empezado a asomar gracias a Johnny Depp, el actor de renombre que ha donado 75.000 dólares.

