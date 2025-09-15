El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de turistas visita Ronda (Málaga) bajo la canícula del verano de 2025. AFP

España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano

Un estudio calcula daños directos e indirectos por valor de casi 12.000 millones este año, y cerca de 35.000 hasta 2029, sin contar los incendios

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:33

Sequías, olas de calor e inundaciones. Los tres fenómenos meteorológicos más frecuentes derivados de un clima extremo, una de las consecuencias del cambio climático, ... tienen efectos más allá de lo evidente. Los daños inmediatos son relevantes. Tanto en las personas afectadas como en las infraestructuras destrozadas. Pero hay una factura que va más allá de los gastos de reparación inmediatos y que cala en aspectos tan relevantes para las economías de los estados como los sectores productivos. El turismo, la agricultura o la construcción, sin ir más lejos, están en el ojo del huracán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  3. 3 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  6. 6 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  9. 9

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  10. 10 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano

España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano