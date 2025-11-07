Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita El hombre, que seducía a sus víctimas por redes sociales y aplicaciones de citas, llevaba más de 5 años en busca y captura a nivel nacional

R.H. Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:19

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, procedieron el pasado día 4 de noviembre, a la detención de un hombre por su presunta autoría en la comisión de diversos hurtos y estafas.

De los hechos se tuvo conocimiento el pasado mes de octubre cuando, en la Oficina de Denuncias de la Policía Nacional de Badajoz una mujer denunciaba que de su domicilio le habían sustraído 600 euros en efectivo, además de unas tarjetas bancarias con las que posteriormente se efectuaron diversos cargos y extracciones de efectivo. La denunciante señaló que había conocido a un varón en redes sociales y que tras comenzar una amistad, llegaron a concretar una cita en el domicilio de la misma, situación que el supuesto autor aprovechó para cometer el ilícito penal.

De la investigación se hizo cargo el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Policía Judicial de Badajoz, quienes centraron su investigación inicial en la identificación del supuesto autor, que en redes sociales continuamente utilizaba nombres e identidades falsas.

Las arduas pesquisas de los agentes lograron identificar al supuesto responsable, descubriendo que sobre él rezaban numerosas reclamaciones judiciales en vigor, dos de ellas para ingreso en prisión, además de diversas personaciones ante Juzgados de todo el territorio nacional.

Con toda la información recabada se inició un dispositivo policial centrado en el control de redes sociales del individuo, con el objetivo de anticipar sus movimientos, averiguando que iba a tener lugar una de esas citas, de forma inminente, en la localidad de Almendralejo.

Los investigadores de Badajoz se desplazaron rápidamente al lugar de encuentro, teniendo que tomar extremas precauciones para no ser detectados, ya que el investigado efectuaba exhaustivas vigilancias previas, sabiendo su situación de reclamado judicial

Los agentes consiguieron detectar al investigado sentado en una cafetería frente al lugar acordado, procediendo de inmediato a su detención, portando entre sus pertenencias 2000 euros en efectivo y diversas joyas de oro.

El detenido se dedicaba a la conocida estafa del Gigoló, consistiendo en la seducción o el engaño de mujeres mayores que él, a través de perfiles en distintas redes sociales o páginas de contacto. Una vez conseguía ganarse su confianza, concretaba una cita en sus domicilios sustrayendo, al descuido, dinero, joyas y tarjetas bancarias.

Según cuenta el Hoy, el detenido es un varón de 48 años de edad, con numerosos antecedentes policiales y 6 reclamaciones judiciales, quien fue puesto ante la Autoridad Judicial de Alemendralejo y posteriormente ingresado en prisión.