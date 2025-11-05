El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen del helicóptero del 112 durante la evacuación. C. S.

Evacúan en helicóptero a una menor tras precipitarse desde un edificio en Gáldar

Se encuentra estable y ha sido trasladada a un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria

Darío Ojeda

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:24

Una persona se ha precipitado este miércoles desde un edificio en Gáldar. Tras ser atendida por los servicios de emergencia en el lugar de los hechos, ha sido evacuada en helicóptero hasta un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria. Su estado es estable.

La Policía Local de Gáldar confirma que la accidentada es una menor de 14 años que cayó por la ventana en un edificio de la zona cercana a la calle el Burrero. Su estado es estable, con posibles daños en la cadera.

A las 14.10, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada avisando de que una persona se había precipitado al vacío.

El CECOES movilizó servicios de Guardia Civil, Bomberos y dos ambulancias medicalizadas del Servicio de Urgencias Canario (SUC). La cercanía del Centro de Salud de Gáldar al lugar del incidente permitió que la víctima fuera atendida de manera rápida, segun informa Canarias7.

Los efectivos de emergencias decidieron trasladar a la menor a un hospital de la capital en helicóptero, que aterrizó y despegó a solo unos metros, en el helipuerto de Gáldar situado junto a la GC-2.

