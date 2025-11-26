El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El incendio, este miércoles, en el hospital Santa Lucía de Cartagena.
El incendio, este miércoles, en el hospital Santa Lucía de Cartagena. LV

Evacuan el hospital Santa Lucía de Cartagena por un incendio

Las llamas se produjeron alrededor de las siete y media de la madrugada y levantaron una gran humareda

Jesús Nicolás

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Las llamas se adueñaron en la mañana de este miércoles del Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena. El fuego, que afectó a varias plantas del centro hospitalario, levantó una gran humareda. El incendio fue perfectamente visible desde el exterior y especialmente desde la contigua carretera CT-33, la de acceso al puerto. El fuego se declaró en un momento especialmente complejo, cuando hay cambios de turno entre el personal y cuando llegan gran cantidad de usuarios para pasar por consultas.

Los Bomberos informaron a este periódico de que el incendio pudo ser controlado y extinguido con celeridad. Señalan que en estos momentos se están procediendo a las tareas de ventilación del bloque 5 del hospital, el más afectado, según afirman fuentes oficiales de los equipos de extinción municipales. No hay constancia de que hayan ni heridos ni fallecidos.

