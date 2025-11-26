Evacuan el hospital Santa Lucía de Cartagena por un incendio Las llamas se produjeron alrededor de las siete y media de la madrugada y levantaron una gran humareda

Jesús Nicolás Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:00 | Actualizado 09:07h. Comenta Compartir

Las llamas se adueñaron en la mañana de este miércoles del Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena. El fuego, que afectó a varias plantas del centro hospitalario, levantó una gran humareda. El incendio fue perfectamente visible desde el exterior y especialmente desde la contigua carretera CT-33, la de acceso al puerto. El fuego se declaró en un momento especialmente complejo, cuando hay cambios de turno entre el personal y cuando llegan gran cantidad de usuarios para pasar por consultas.

Los Bomberos informaron a este periódico de que el incendio pudo ser controlado y extinguido con celeridad. Señalan que en estos momentos se están procediendo a las tareas de ventilación del bloque 5 del hospital, el más afectado, según afirman fuentes oficiales de los equipos de extinción municipales. No hay constancia de que hayan ni heridos ni fallecidos.

Temas

España