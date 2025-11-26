El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón
Los bomberos apagan el fuego en la fachada posterior del Santa Lucía, en agosto de 2015. Pablo Sánchez / AGM

La fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena era del mismo material del edificio de Campanar de Valencia

Salud aseguró en 2024, tras el fuego que causó 10 muertos en Campanar, que la estructura y los materiales del hospital cumplían la normativa e insiste en que «el edificio se ajusta» a la ley; el CSIC desaconsejó en 2008 las chapas de aluminio rellenas de polietileno pero se pusieron en España hasta 2019

José Alberto González

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:13

Comenta

El incendio que arrasó este 26 de noviembre en Cartagena parte de la fachada principal del hospital Santa Lucía, inaugurado en 2011, tuvo un ... precedente hace diez años, cuando ardió parte de la zona posterior. El nuevo fuego llega, además, envuelto en la polémica sobre los materiales con que fue construida la fachada, porque cumplen la normativa pero su uso fue desaconsejado por los expertos en 2008. El revestimiento no ha sido sustituido por la Comunidad Autónoma a pesar del criterio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); del incendio de agosto de 2015; y del que fuego arrasó en febrero de 2004 un edificio de viviendas del barrio de Campanar, en Valencia, construido con el mismo tipo de material: chapas de aluminio rellenas de polietileno. Este suceso causó diez muertos y reactivó las peticiones de cambio de la fachada, reiteradas por la Asamblea Regional en febrero de este mismo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4 Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  7. 7 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  9. 9 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  10. 10

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena era del mismo material del edificio de Campanar de Valencia

La fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena era del mismo material del edificio de Campanar de Valencia