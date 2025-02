Fallece 'Súper Paco', el hombre de campo de 80 años que participaba en maratones de 100 kilómetros

Marina Rivas y Ester Requena Miércoles, 23 de octubre 2019, 18:30 Comenta Compartir

Era uno de los personajes que se ganó, por méritos propios, un hueco en el corazón de los malagueños. El vecino de Cártama Francisco Contreras no era actor, ni cantante, ni en general una figura pública, pero su nombre saltó a la fama entrados los 70 años por su peculiar forma de correr en las citas populares, además por su avanzada edad. Muchos le llamaron 'Abuelo Paco' aunque se popularizó como 'Súper Paco', el mismo que ha fallecido este martes 22 de octubre, a los 81 años y a causa de un cáncer de esófago detectado a principios de este verano, ya en fase de metástasis.

Entre los casi 3.000 participantes de los 101 kilómetros de Ronda, a Paco Contreras se le localizaba con solo echar un vistazo. Y no por su edad, que también. Su gorro de paja, sus pantalones de trabajo, su camisa de vestir y sus dos bastones se entremezclaban con corredores equipados con la última tecnología en mallas y zapatillas deportivas. Él lucía igual que cuando recogía la aceitunas en el campo porque se encontraba más cómodo: «Y si hay matas no te pinchas las piernas y si hace calor con desabrocharte un botón vas bien», explicó en una de sus últimas entrevistas a 'Sur'.

Bajo esa humilde fachada se encontraba Súper Paco, toda una leyenda en el mundo 'runner'. De esa guisa completó la dura carrera malagueña en apenas 19 horas y media, a mitad de la tabla, y «sin llegar cansado». Su extenso palmarés atesoraba nada menos que la Summun Ultra Cup, un circuito de seis pruebas de montaña a nivel nacional que suman 700 kilómetros en total. Él las terminó todas.

La historia de Paco como corredor empezó a los 60 años cuando el médico le recomendó que se «moviera» para controlar una preocupante subida del colesterol. Comenzó a trotar por el monte sin importarle la mofa de algunos de sus vecinos: «Me decían que estaba loco, que me iba a romper algo por ahí. Pero ahora muchos de ellos también están corriendo», sentenciaba este hombre, que era toda una eminencia en Cártama (Málaga), donde leyó hasta el pregón de fiestas. Los montes que rodean su pueblo no tenían secretos para él.

El secreto está en comer

Y una vez a la semana tocaba patearse 40 kilómetros ¡de noche! Salía sobre las dos de la madrugada del viernes o del sábado y regresaba para la hora del desayuno. Unas ocho horas, con unos desniveles considerables, durante las que no encendía la linterna. «De noche se anda muy bien. No hace calor y menos agua es menos peso», detallaba Superpaco. Un entrenamiento que convirtió en hábito cuando murió su mujer, María, de un infarto. Como no podía dormir, se levantaba y se iba a andar. Así encontraba cierto alivio.

Luego comenzó a participar en distintas pruebas junto a su hijo. La mayoría con una intrahistoria digna de película, como aquella vez que se fue andando a Antequera para participar en una prueba. Recorrió los 40 kilómetros que separan ambas localidades y luego se metió otros 40 de carrera. Una anécdota de las múltiples que Superpaco relataba con total normalidad, como si sus gestas no fueran importantes.

De todas formas, se atrevía a dar un consejo para aguantar tantos kilómetros: hay que comer. «A muchas personas les da una pájara porque beben mucha agua sin tomar ningún alimento», resumía de su experiencia. Por eso en su mochila, además de una buena botella de agua, no faltaban frutos secos, pasas... que terminaba compartiendo con el resto de participantes «no son rivales, sino compañeros».

Así llegó a aguantar recorridos de hasta 189 kilómetros en la Cerdaña catalana, su récord. En esa misma zona, lo intentó también con una de 215 kilómetros, pero la organización acortó el tramo final después de caer con hipotermia varios corredores. Aunque Superpaco marchaba perfectamente. «Yo no tenía frío, iba muy fuerte y hasta me sobraba la ropa. Hacía una noche buenísima», recordaba entre risas. Peor lo pasó en Suiza, donde apenas pudo comer y se le soltó el estómago, desvela el veterano 'runner'. Un ejemplo de vida que dejará un legado eterno.