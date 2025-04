La familia de la niña asesinada presuntamente por su madre en Bilbao espera la prisión permanente

europa press Bilbao Jueves, 12 de diciembre 2019, 13:42 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

La familia de la niña de 9 años presuntamente asesinada por su madre el día 16 del pasado mes de enero en Bilbao, espera que, «por primera vez en Vizcaya», se dicte una condena de prisión permanente revisable contra la acusada, que «no tenía enajenación mental, según ha dictaminado el médico forense». Tamara Pérez, portavoz de la familia de la menor, y madrastra de la hermana mayor de la víctima, ha realizado estas declaraciones antes de iniciarse el juicio en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

La portavoz de la familia ha afirmado que están viviendo «momentos difíciles y de incertidumbre» sobre lo que pueda estar pasando «dentro de la sala del juicio», cuya primera sesión se desarrolla a puerta cerrada. Según ha indicado, «como mucho, y si lo autoriza la jueza», podrá entrar ella durante la declaración de la hermana mayor, prevista para este jueves. «Si ella no se ve cualificada, se lo comentará a la magistrada y, entonces, me harían entrar», ha precisado, para confiar en que la joven «pueda ser fuerte afrontarlo».

Respecto a la sentencia, ha afirmado que la familia espera que, «por primera vez en Vizcaya se dé una condena de prisión permanente revisable, porque no tenía enajenación mental y está dictaminado por el médico forense». En ese sentido, Ana Hernando, la abogada de la Asociación Clara Campoamor que representa la acusación popular, ha recordado que solicitan condena de prisión permanente revisable, «la primera vez que se pide en Bizkaia, pero no en la Comunidad Autónoma Vasca donde ya existe una condena previa».

Según ha defendido, el Código Penal es «muy claro al respecto de lo que debe concurrir para aplicar una pena de prisión permanente revisable, y en este caso se da», ya que «existe un asesinato con alevosía agravado por ser una menor de 16 años, y con un agravante, además, de parentesco». Por ello, ha añadido que, «en principio, si todos estos extremos se acreditan en el acto del juicio, la pena tendría que ser de prisión permanente revisable». Así mismo, ha mantenido que «hay un asesinato con alevosía, y además con dos aspectos alevosos en el sentido de lo sorpresivo del ataque al ser la madre, porque era inesperado, y el desvalimiento de la víctima por la intoxicación». «Si se acredita este extremo, acreditado que era una menor de 16 años está y la agravante de parentesco no ofrece dudas, entendemos que es una prisión permanente revisable según el Código Penal», ha reiterado.

Por otro lado, ha señalado que, «en principio, no hay ninguna atenuante», aunque «ya veremos lo que ocurre a lo largo de la vista y qué puede probar la defensa al respecto de lo que plantee en su caso, pero de los escritos de calificación no se adivina cuál pudieran ser las atenuantes».

En cuanto a la actitud de la acusada, Hernando ha recordado que declaró en la instrucción en una ocasión, pero la Asociación Clara Campoamor todavía no estaba personada, porque, en un principio, se inadmitió su personamiento y tuvieron que recurrir. Tras poder finalmente personarse en la causa, la abogada ha explicado que ha tenido conocimiento de la declaración de la madre por escrito. Por otra parte, respecto al jurado popular, ha dicho que hay que ser «muy precisos» en la elección de sus miembros, y ha confiado en «acertar con personas que realmente se impliquen y puedan dar un fallo aplicando las reglas de la lógica y la responsabilidad que tienen, que es mucha».

Sobre la prohibición a los medios de comunicación de acceder al juicio durante las sesiones en las que declarará la acusada, la hermana y cuando se presenten las pruebas de la autopsia, Ana Hernando ha indicado que la opinión de la Asociación Clara Campoamor es «absolutamente favorable al acceso libre a la sala». No obstante, ha dicho que puede entender que, en un caso «tan delicado como este, la familia haya igual actuaciones como la auptosia que sean susceptibles de causar un perjuicio e igual no sea de tanto interés mediático, y ahí si estaría un poco a lo que la familia quiera».

«Justicia no voy a tener nunca»

Por su parte, Valeriano Borja, padre de la niña, ha afirmado este jueves poco antes del comienzo del juicio que espera obtener «luz» de la vista oral en forma de prisión permanente revisable. «Justicia no voy a tener nunca, porque mi hija ya no está, pero quiero que la acusada no pise más la calle, que no salga nunca», ha declarado a los medios de comunicación. En el caso de que la condena fuera menor, Borja se ha cuestionado qué haría si dentro de unos años se encuentra a la acusada en la calle: «¿Quién aguantaría esa situación?», ha preguntado.

También se ha pronunciado sobre el hecho de que le impidan estar presente en el juicio y ha dicho que lo asume «siempre que sea por salvaguardar la imagen» de la niña, «no de la asesina», y para el buen desarrollo de la vista oral. Sobre la decisión de la jueza Nekane San Miguel de no permitir tampoco el acceso de los medios de comunicación a la mayor parte del juicio, Borja ha opinado que está de acuerdo en relación a la prueba de la autopsia, pero no a la declaración de la acusada.

La asfixió con las manos y un objeto blando

El día 16 del pasado mes de enero, a las 21.00 horas, una joven encontró en el interior de su vivienda familiar, ubicada en la calle George Steer de la capital vizcaína, a su madre y a su hermana de nueve años inconscientes y abrazadas. Ésta alertó a emergencias, y los sanitarios lograron reanimar a la madre, que fue evacuada al hospital en estado grave, pero la pequeña falleció. Días después, la progenitora fue detenida por la Ertzaintza y, posteriormente, ingresó en prisión.

La madre supuestamente administró a la niña una cantidad «masiva» de medicamentos y la asfixió con las manos y un objeto blando, que podría haber sido una almohada, según apuntaron los forenses tras realizar la autopsia al cadáver.